Icône de la Lazio, Vincenzo D'Amico s'est éteint

La Lazio en deuil.

Joueur de la Lazio pendant une quinzaine d’années entre le début des années 1970 et le milieu des années 1980 (à l’exception d’un crochet par le Torino en 1980-1981), icône des Laziale et artisan du premier titre des Biancocelesti en 1974 du haut de ses 20 ans, devenu un consultant vedette à la télévision et la radio italiennes, Vincenzo D’Amico est décédé ce samedi à seulement 68 ans.

Hai sempre messo la Lazio davanti a tutto e tutti. Non ti dimenticheremo mai, Vincenzo pic.twitter.com/9bxknAbIwg — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 1, 2023

Le 8 mai dernier, il avait annoncé lutter contre un cancer, ce qui lui avait valu une banderole de soutien de la part des tifosi locaux quelques jours plus tard au Stadio Olimpico. En professionnel, D’Amico comptait 336 apparitions et 49 buts avec son équipe de cœur. « Légende de la Lazio et courageux capitaine dans les moments difficiles du club, Vincenzino, comme beaucoup l’ont toujours appelé, a rendu les fans de plusieurs générations amoureux de sa magie sur le terrain et de son attachement infini au maillot, écrit la Lazio. […] Il n’a jamais manqué de passion, d’engagement et de dévouement aux couleurs biancocelesti. Le président Lotito, au nom de tout le club, présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous ne t’oublierons jamais, Vincenzo ! »

C’est une partie de l’histoire du club italien qui s’éteint avec lui.

