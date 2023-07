Euro Espoirs : L’Espagne se défait de la Suisse au bout de la nuit

Espagne 2-1 (AP) Suisse

Buts : S. Gomez (68e) et Miranda (103e) pour la Rojita // Amdouni (90e+1) pour la Suisse

Interminable.

Guère inspirée, la Rojita a dû attendre la prolongation pour se débarrasser de la Suisse et poinçonner son ticket pour les demi-finales de l’Euro Espoirs (2-1). Après une première demi-heure sans aucune saveur, Miranda s’offre enfin une volée en bonne position au second poteau, détournée par Stergiou (31e). Les Espagnols poussent un peu, mais Sergio Gomez n’est pas assez tranchant pour conclure son face-à-face (39e), et Sancet ne trouve pas le cadre (40e).

Après la pause, la maîtrise reste pour la Rojita, et la délivrance arrive enfin. Bénéficiant d’une phase de transition à exploiter, Baena lance Abel Ruiz, lequel temporise pour trouver un Sergio Gomez lancé, dont la frappe au premier poteau fait mouche (1-0, 68e). Gomez manque de s’offrir un doublé d’un coup franc sorti par Saipi (83e), et la Suisse recolle sur le gong, l’entrant Vonmoos décalant parfaitement Amdouni à l’entrée de la surface pour la première grosse situation helvète (1-1, 90e+1). Direction la prolongation, où l’Espagne pousse à nouveau. Saipi brille encore devant Victor Gomez (99e), Abel Ruiz frappe à côté (102e), et c’est finalement Miranda qui remet les siens devant d’un tir dévié (2-1, 103e). Une grosse opportunité pour Veiga plus tard (108e), l’Espagne retrouve le dernier carré de la compétition.

Les Bleus connaissent déjà leur adversaire en demi-finales en cas de qualification ce dimanche face à l’Ukraine.

Espagne (4-3-3) : Tenas – V. Gomez (G. Veiga, 100e), Pacheco, Paredes, Miranda – Blanco (Martínez, 100e), Sancet (Oroz, 77e), Baena (Bernabé, 77e) – R. Sanchez (Barrenetxea, 87e), Ruiz, S. Gomez (Gila, 120e). Sélectionneur : Santiago Denia.

Suisse (4-2-3-1) : Saipi – Blum (Omeragić, 104e), Stergiou, Amenda, Vouilloz – Jashari (Barès, 73e), Rieder (Sohm, 58e) – Males (Stojilković, 73e), Imeri (Di Giusto, 85e), Ndoye (Vonmoos, 85e) – Amdouni. Sélectionneur : Patrick Rahmen.

