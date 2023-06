Les Bleuets tapent la Suisse et filent en quarts

Suisse 1-4 France

Buts : Ndoye (35e) pour les Suisses // Gouiri (16e SP), Barcola (65e), Cherki (76e) et Caqueret (81e) pour les Bleuets

L’équation était très simple pour l’équipe de France Espoirs : un nul face à la Suisse assurait un ticket pour les quarts de finale de l’Euro Espoirs, une victoire sécurisait la première place du groupe D. Grâce à une seconde période à sens unique, les Bleuets ont rempli le contrat en s’imposant largement face à leur voisin alpin (1-4). La montagne est encore loin d’être gravie, mais les Bleuets ont effectué la moitié du chemin en évitant les avalanches.

Faux rythme, vraie alerte

Après le forfait de Michael Olise – sorti sur blessure contre la Norvège – pour la suite de l’Euro, les Bleuets font face à un nouveau coup dur sur la pelouse détrempée du stade Rădulescu, Manu Koné étant contraint de céder sa place en début de rencontre (20e). Un malheur juste après la joie mesurée des Bleuets à la suite de l’ouverture du score sur penalty d’Amine Gouiri (0-1, 16e) après un petit numéro de Rayan Cherki dans la surface de la Nati. L’attaquant du Stade rennais en profite alors pour dédicacer ce but à Olise et mettre les Bleuets sur la bonne voie après une entame appliquée. Mais comme souvent, les joueurs de Sylvain Ripoll connaissent un gros trou d’air et se font punir. À dix minutes de la pause, un bon mouvement des Suisses permet de glisser le ballon jusqu’à Dan Ndoye qui ajuste Lucas Chevalier d’un plat du pied dans le petit filet opposé (1-1, 35e). De quoi faire lever un léger vent d’inquiétude pour les Bleuets.

Le plein de confiance

Mais Maxence Caqueret et ses coéquipiers montrent enfin un visage conquérant au retour des vestiaires et décident de passer à la vitesse supérieure, un curseur trop élevé pour leurs adversaires qui n’auront inquiété Chevalier qu’à une autre reprise, sur une frappe de Zeki Amdouni hors cadre détournée du bout des gants par le portier lillois (51e). Bradley Barcola s’offre ainsi son deuxième but de la compétition en étant à l’affût d’une action lancée par lui-même et poursuivie par Amine Gouiri (1-2, 65e), Cherki débloque enfin son compteur en s’appuyant sur Gouiri avant de conclure d’une lourde frappe sous la barre d’Amir Saipi (1-3, 76e), et Caqueret achève le festival des Bleuets – ou de la formation lyonnaise, au choix – d’une grosse mine après un joli travail de Barcola, son coéquipier en club et en sélection, sur le côté droit (1-4, 81e).

Quinze minutes qui ressemblent à un raz-de-marée pour des Suisses dépassés physiquement et techniquement, mais qui, grâce à la victoire de la Norvège contre l’Italie, filent affronter l’Espagne en quarts de finale à la faveur d’un plus grand nombre de buts inscrits (cinq) que les Italiens (quatre) et les Norvégiens (deux). Une bataille que les Espoirs français ont regardée de très loin (neuf points sur neuf possibles), alors que l’Ukraine se profile au prochain tour. Le match piège typique où les Bleuets ne pourront pas se permettre de jouer une mi-temps sur deux.

Suisse U21 (4-2-3-1) : Saipi – Blum (Müller, 87e), Stergiou, Amenda, Vouilloz – Rieder, Jasari – Males (Sohm, 71e), Imeri (Von Moos, 77e), Ndoye (Di Giusto, 86e) – Amdouni (Krasniqi, 86e). Entraîneur : Patrick Rahmen.

France U21 (4-3-1-2) : Chevalier – Kalulu (Simakan, 86e), Badé, Lukeba (Diakité, 86e), Nkounkou – Koné (Le Fée, 19e), Caqueret, Thuram (Chotard, 70e) – Cherki – Barcola (Kalimuendo, 86e), Gouiri. Entraîneur : Sylvain Ripoll.

