Warren Zaïre-Emery pointe une nouvelle fois le manque d'efficacité du PSG

La répétition en deviendrait presque comique.

Encore une fois, le Paris Saint-Germain a gâché un grand nombre d’occasions à Auxerre, concédant un triste nul sur un score vierge. Et encore une fois, les champions de France étaient en boucle sur le manque d’efficacité chronique après la rencontre. « Je me répète assez souvent parce que c’est souvent le même problème : on fait un bon match, on a des occasions mais on ne concrétise pas, ne pouvait que constater Warren Zaïre-Emery en zone mixte. C’est la chose qui nous manque. On marquait en début de saison, là c’est un moment un peu plus compliqué. Il y a peut-être un manque de concentration dans le dernier geste. »

Dominer n’est pas gagner

Dans l’Yonne, les Rouge et Bleu ont une nouvelle fois largement dominé les débats, monopolisant le ballon 75% du temps et forçant Donovan Léon à onze arrêts. Mais comme contre Nantes la semaine passée ou lors de presque chaque sortie en Ligue des champions, ce fut insuffisant. « C’est une période un peu plus compliquée, mais nos matchs ne sont pas mauvais. C’est juste qu’on n’arrive pas à concrétiser. Quand l’un de nous va marquer, ça va dérouler avec la confiance », tentait encore de positiver le titi parisien.

Il serait temps, puisque le prochain match, à Salzbourg en C1, décidera d’une très grande partie de la suite de la saison.

