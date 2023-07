Pronostic Angleterre Espagne : Analyse, cotes et prono de la finale de l’Euro Espoirs 2024

On tente de vous faire gagner ce samedi sur la finale de l’Euro Espoirs. Retrouvez nos pronostics Angleterre – Espagne, et 100€ à récupérer chez Betclic !

Nos pronostics Angleterre – Espagne

Des Young Lions très solides

Arrivée au championnat d’Europe dans la peau d’un favori, l’Angleterre assume parfaitement son statut. En effet, auteurs d’une phase de groupes parfaite, les Young Lions ont successivement dominé la Tchéquie, Israël et l’Allemagne sur le même score de 2-0. Ensuite, les hommes de Lee Carsley ont rencontré plus de difficultés en quarts de finale pour s’imposer face au Portugal (1-0). Comme lors de ses premiers matchs, l’Angleterre a pu s’appuyer sur sa solidité. Qualifiés pour le dernier carré, les Young Lions ont profité d’une adversité largement à leur portée pour s’imposer tranquillement pour la 2e fois du tournoi face à Israël (3-0). Lors de cette rencontre, les espoirs anglais ont mal démarré en manquant un penalty par Gibbs-White qui s’est cependant vite racheté pour ouvrir le score quelques minutes plus tard. Ensuite, les coéquipiers de Curtis Jones ont déroulé pour accrocher leur place en finale. Depuis l’entame de cette compétition, les Young Lions n’ont toujours pas encaissé le moindre but et s’appuient sur cette solidité pour accrocher des résultats. De plus, offensivement, la menace vient de partout car Gordon, Gibbs-White, Smith Rowe ou Archer sont tous en mesure de marquer.

Une Espagne joueuse

À l’instar de l’Angleterre, l’Espagne se présentait à cet Euro comme l’un des candidats au titre. Tombée dans une poule à sa portée, la Rojita s’est facilement qualifiée pour les quarts de finale grâce à ses 2 succès inauguraux face à la Roumanie (3-0) et la Croatie (1-0). Ensuite, avec une équipe largement remaniée, la sélection espagnole a fait le nécessaire pour s’assurer la 1re place du groupe en accrochant l’Ukraine (2-2). En quarts de finale, l’Espagne a été dominatrice dans son opposition face à la Suisse. Bien placée pour se qualifier, la Rojita s’est fait surprendre sur l’une des rares opportunités suisses dans le temps additionnel, la poussant à disputer une prolongation. Finalement, le but de Miranda lors de ces 30 minutes supplémentaires a permis à sa sélection d’intégrer le dernier carré. En demi-finales, l’Espagne s’est tout d’abord fait surprendre par l’Ukraine avant de dérouler son football (5-1). Les jeunes pousses espagnoles ont impressionné par leur qualité collective et offensive (13 buts inscrits).

Les 2 sélections au complet

Depuis le début du tournoi, Lee Carsley s’appuie sur le même bloc défensif articulé autour de la charnière composée par Colwill et Harwood-Bellis, qui ont affiché une belle complicité. De plus, le milieu de Liverpool Curtis Jones, qui a fini très fort en club, enchaîne avec les Young Lions. Autour de lui, le sélectionneur anglais n’hésite pas à faire tourner avec Gomes, Skipp ou Smith Rowe. Sur le plan offensif, Gibbs White et Gordon sont les éléments les plus utilisés. Très performant face à Israël, l’attaquant citizen Palmer a certainement marqué des points pour disputer cette finale. De son côté, Santi Denia ne devrait pas nous réserver de surprises, puisqu’il s’appuie sur un XI classique depuis l’entame de l’Euro. En défense, les latéraux Miranda et Gomez participent énormément au jeu et n’hésitent pas à venir attaquer. Au milieu, le trio Blanco, Sancet et Baena devrait être reconduit. Offensivement, la Rojita est l’équipe qui a le plus marqué lors de ce tournoi et elle le doit à l’excellente entente entre Rodri, Gomez et le capitaine Ruiz.

Les compositions probables pour Angleterre – Espagne :

Angleterre : Trafford – Garner, Colwill, Harwood-Bellis, Thomas – Gibbs-White, Jones, Gomes, Smith Rowe – Gordon, Palmer Espagne : Tenas – Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda – Baena, Blanco, Sancet – Rodri, Gomez, Ruiz

Le pragmatisme anglais domine l’enthousiasme espagnol

Cette finale de l’Euro 2023 nous propose une affiche logique entre les 2 meilleures sélections du tournoi avec l’Angleterre face à l’Espagne. De plus, cette rencontre devrait nous offrir une confrontation de styles avec une Angleterre très efficace dans les surfaces de vérité et une Rojita qui s’appuie sur son jeu collectif. Ce samedi, la clé de la rencontre devrait comme souvent dans une finale se jouer sur la capacité à bien gérer ses temps faibles. Depuis l’entame du tournoi, les Young Lions ont été impressionnants dans ce domaine, alors que la sélection espagnole a connu quelques déconcentrations préjudiciables. Un autre aspect à prendre en compte vient de la profondeur du banc qui semble plus important du côté de Lee Carsley, avec Elliott, Archer, Madueke ou Skipp qui peuvent entrer à tout moment. Cette finale indécise devrait pencher du côté des pragmatiques anglais.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Angleterre – Espagne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Euro espoirs : l'Espagne écrase l'Ukraine et rejoint l'Angleterre en finale