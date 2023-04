Nice et Moffi frustrés par Bâle

Bâle 2-2 Nice

Buts : Amdouni (26e, 71e) pour les Bâlois // Moffi (38e, 45e+1) pour les Aiglons

63 ans après son dernier quart de finale dans une compétition européenne, Nice n’a pu faire mieux qu’un match nul face à Bâle au Parc Saint-Jacques ce jeudi soir (2-2). D’abord bousculés, les Aiglons ont pu compter sur un Terem Moffi de gala pour renverser la vapeur. Insuffisant, toutefois, pour vaincre les Bâlois.

Moffi, l’acrobate

Prise à la gorge dès l’entame de la rencontre, Nice n’a pas réussi à développer son jeu lors du premier quart d’heure. Les hommes de Didier Digard ont été contraints de faire des fautes pour casser le rythme imposé par une séduisante équipe de Bâle. Sur une contre-attaque éclair, Dan Ndoye, l’ancien Niçois, a été déséquilibré dans la surface par Jean-Clair Todibo. Sans hésiter, l’arbitre de la rencontre a désigné le point de penalty. L’international suisse Mohamed Amdouni n’a pas tremblé en trompant Kasper Schmeichel plein axe (1-0, 26e), inscrivant son quatrième but dans cette campagne de C4. Les Aiglons ont tenté de réagir dans la foulée : après un ballon renvoyé par la défense du FC Bâle, Khéphren Thuram a tenté sa chance de l’intérieur du pied droit, mais son tir n’a pas accroché le cadre (29e). Mais au meilleur des moments, le Gym a recollé. Sur un centre mal dégagé à la suite d’une tête d’Aaron Ramsey, Gaëtan Laborde s’est arraché pour servir Terem Moffi qui n’a plus eu qu’à crucifier Marwin Hitz d’une frappe du pied gauche, libérant les 1800 supporters niçois présents au stade (1-1, 38e). Dans la foulée, les Suisses ont pris un nouveau coup sur la tête. Servi par un délicieux centre de Laborde, l’international nigérian a claqué une sublime reprise de volée acrobatique (2-1, 45+1e), imparable pour le portier adverse. Un but somptueux qui a permis aux Aiglons de renverser la partie en huit minutes.

Amdouni, le redoutable

Décomplexée après avoir fait chavirer la deuxième meilleure défense du championnat suisse, Nice a pris le match en main avant de céder du terrain. Si la frappe sèche d’Amdouni a fait figure d’avertissement (62e), les Aiglons ont tremblé après l’heure de jeu. Trouvé côté droit, Michael Lang a apporté le danger en centrant fort devant le but, mais Schmeichel a détourné du bout du pied le ballon pour empêcher Ndoye de réduire l’écart (67e). Ce n’était que partie remise. Quelques secondes plus tard, Lang, encore lui, a déposé un centre sur le crâne d’Amdouni, qui s’est offert un doublé en ajustant le portier niçois à bout portant (2-2, 71e). Omniprésent, Laborde a essayé de remettre le Gym à l’endroit : d’abord grâce à une reprise de volée soudaine en dehors de la surface (75e), puis par une frappe du pied droit repoussée par Hitz (76e). Nice a failli se faire surprendre en toute fin de match à la suite d’une frappe du remuant Ndoye (90e). On en restera là. Les Aiglons réalisent une bonne opération et peuvent toujours rêver de rallier le dernier carré. Fin du suspense jeudi prochain à l’Allianz Riviera.

Bâle (4-3-3) : Hitz – Adams, Pelmard, Lang – Lopez, T.Xhaka, Burger, Diouf – Ndoye, Zeqiri (Fink, 67e), Amdouni (Millar, 89e). Entraîneur : Heiko Vogel.

Nice (4-3-3) : Schmeichel – Rosario (Mendy, 84e), Todibo, Dante, Amraoui (Bard, 46e) – Ramsey, Ndayishimiye, Boudaoui – Laborde, Moffi (Brahimi, 83e), Thuram. Entraîneur : Didier Digard.

Moffi, le réveil tant attendu