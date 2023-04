Nice craque en prolongation face à Bâle

Nice 1-2 Bâle

Buts : Laborde (10e) pour les Aiglons // Augustin (86e) et Adams Nuhu (98e) pour les Bâlois

Tenue en échec lors du match aller en Suisse (2-2), Nice a touché du doigt ce jeudi soir une qualification historique pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence à l’Allianz Riviera, avant de tout gâcher et de céder en prolongation face à Bâle (1-2 AP), pourtant insipide dans cette rencontre avant l’égalisation de Jean-Kévin Augustin.

Le guide Laborde

Face à des Bâlois privés de soutien, les Niçois ont directement pris le jeu à leur compte. Dès la 6e minute de jeu, Hicham Boudaoui a pensé libérer les 33 000 supporters du Gym, mais son but a été annulé à cause d’une position de hors-jeu de Terem Moffi. Ce n’était que partie remise. À la suite d’un bon pressing de l’attaquant nigérian à gauche de la surface, Khéphren Thuram a décalé Aaron Ramsey, qui a transmis à Gaëtan Laborde. Après avoir contrôlé le cuir, le numéro 24 des Aiglons a conclu cette belle action collective d’une délicieuse frappe enroulée du pied gauche, imparable pour Marwin Hitz (1-0, 10e). Ce pion a réveillé les Suisses, amorphes lors du premier quart d’heure. Les hommes de Vogel auraient pu égaliser grâce au raid solitaire de Zeki Amdouni côté droit, mais sa frappe écrasée devant les cages de Kasper Schmeichel n’a pas trouvé preneur (28e). Plus emprunté après l’ouverture du score, le Gym a vu Bâle prendre progressivement confiance, sans toutefois se faire surprendre dans ce premier acte.

Du rêve au cauchemar

Au retour des vestiaires, les Niçois se sont d’abord fait endormir par un faux rythme imposé par leur adversaire, avant de passer tout près de marquer un nouveau but d’anthologie. Côté droit, Melvin Bard a tout le temps d’ajuster son centre pour Laborde, qui a tenté une reprise de volée acrobatique du pied droit, identique à celle de Moffi au match aller, sauf qu’elle n’a cette fois pas accroché le cadre (64e). Incapables d’amener le danger sur les cages de Schmeichel, les Bâlois ont cru pouvoir obtenir un penalty à la suite d’une faute de Boudaoui sur l’entrant Jean-Kévin Augustin, mais l’arbitre de la rencontre n’a miraculeusement pas bronché (79e). Comme il y a (parfois) une justice dans le foot, les Suisses ont égalisé dans la foulée grâce à Augustin. À la récupération d’une tête de Riccardo Calafiori, l’attaquant formé au Paris Saint-Germain, esseulé dans la surface, a fusillé le portier niçois d’un boulet de canon du pied droit (1-1, 86e). La rencontre a basculé en cinq minutes. Positionné à l’entrée de la surface de réparation, Abdouni a vu son tir du pied gauche heurter le poteau (90e).

Sortie sous les sifflets de l’Allianz Riviera à la fin du temps réglementaire, Nice a essayé de reprendre les devants dès le début de la prolongation : lancé seul en profondeur, Nicolas Pépé a eu l’occasion d’aggraver le score, mais l’international ivoirien a été gêné par le bon retour de Kasim Adams Nuhu (94e). C’est finalement les Bâlois qui vont prendre les devants. Après une perte de balle de Brahimi, Adams Nuhu, encore lui, a enfoncé le Gym en claquant une superbe tête sur un centre de Darian Males (1-2, 98e). Le même Brahimi tente de se rattraper quelques minutes plus tard, sauf que son coup franc finit sa course sur la barre transversale bâloise (108e). Tétanisée par la tournure des événements, Nice n’a jamais réussi à inverser la vapeur et fini par s’incliner. En demi-finales, Bâle affrontera la Fiorentina, qui a sorti les Polonais du Lech Poznań. Le football français, lui, suivra tout cela de loin.

Nice (3-5-2) : Schmeichel – Mendy (Rosario, 73e), Ndayishimiye, Todibo, Dante, Bard (Amraoui, 73e) – Ramsey, Boudaoui (Brahimi, 87e), Thuram – Laborde, Moffi (Pépé, 72e). Entraîneur : Didier Digard.

Bâle (3-5-2) : Hitz – Ndoye, Lang, Adams Nuhu, Pelmard, Millar (Calafiori, 72e) – Diouf, Xhaka (Essiam, 105e), Burger (Augustin, 73e) – Amdouni, Zeqiri (Males, 83e). Entraîneur : Heiko Vogel.

