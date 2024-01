Nice s’en sort aux tirs aux buts contre Auxerre

Nice 0-0 (3-2, TAB) Auxerre

Duel de numéros deux.

Ce choc entre les dauphins de Ligue 1 et de Ligue 2 se sera joué aux tirs au buts, après un score nul et vierge. Pour le plus grand bonheur de l’OGC Nice, qualifiée pour les seizièmes de finale grâce notamment à Marcin Bulka.

Des Aiglons qui proposent un début de match vivant, comme si la bonne résolution de ce début d’année était de développer un jeu plus fluide et léché. Terem Moffi se heurte une première fois à Théo De Percin, avant de voir Tom Louchet envoyer sa reprise au-dessus (3e). L’attaquant nigérian ne parvient pas davantage à tromper le numéro deux auxerrois pour valider la domination niçoise à la demi-heure (32e).

De Percin s’illustre à nouveau après une pause qui aura eu pour effet de faire nettement retomber le rythme de la partie, en remportant son duel avec Gaëtan Laborde (56e). Venue pour jouer son jeu, l’AJA pointe un peu plus le bout de son nez, et Florian Ayé se voit même refuser l’ouverture du score pour hors-jeu (72e). Théo Pellenard se sacrifie pour contrer la tentative de Pablo Rosario (75e) tout comme Jubal devant Jordan Lotomba (86e), Marcin Bulka se couche parfaitement sur le tir de Gaëtan Perrin (90e+1) et c’est donc aux tirs aux buts que les deux équipes doivent se départager. Et à ce petit jeu-là, ce sont les Niçois qui sortent vainqueurs malgré l’échec initial d’Evan Guessand, Perrin heurtant le poteau avant qu’Ado Onaiwu ne bute sur Bulka.

Le poil à gratter de Ligue 1 peut-il rééditer la performance en coupe ?

Nice (3-4-3) : Bulka – Mendy, Ndayishimiye, Amraoui – Lotomba, Belahyane (Bambu, 75e), Rosario, Louchet – Moffi, Laborde, Claude-Maurice (Guessand, 64e). Entraîneur : Francesco Farioli.

Auxerre (4-2-3-1) : De Percin – Joly, Jubal, Pellenard, Akpa – Raveloson, Dioussé – Perrin, Hein, Onaiwu – Ayé (Camara, 78e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

