Pronostic Nice Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Pronostic Nice Auxerre : le Gym sur sa lancée

Redevenue solide à l’automne, Nice n’avait cependant pas bien redémarré 2023. Deux défaites face au Puy en Coupe de France et Rennes en Ligue 1 ont alors eu raison de Lucien Favre, remplacé avec brio par son adjoint éphémère Didier Digard. Toujours invaincue sous les ordres de son ancien capitaine, Nice a gagné 5 de ses 6 derniers matchs, pour un nul face à une autre équipe invincible actuellement en Ligue 1 : Reims (0-0). Le week-end dernier, les Aiglons ont profité d’affronter une équipe de Monaco remaniée et fatiguée par son élimination en C3 pour gagner assez facilement son premier derby au Louis-II depuis 2014 (0-3). Critiquée après seulement 3 matchs au Gym, la recrue hivernale Moffi a su inscrire un doublé. 7e de Ligue 1, Nice espère pouvoir de nouveau croire à l’Europe.

16e, Auxerre a su récemment sortir de la zone rouge grâce à sa série d’invincibilité en cours de 4 matchs. Après 2 matchs face à Reims (0-0) et Angers (1-1), l’AJA a dominé successivement Lyon à l’Abbé-Deschamps (2-1) et Lorient au Moustoir la semaine passée (0-1). Malgré ses deux bons derniers déplacements, Auxerre reste l’avant-dernière équipe à l’extérieur de Ligue 1 avec seulement 8 points pris et pas moins de 9 défaites sur 13 déplacements. Bougée en Bourgogne au match aller (1-1), Nice tentera de prendre sa revanche ce vendredi soir à l’Allianz et de poursuivre sa belle série.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

