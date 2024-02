Marcin Bulka en remet une couche sur l’arbitrage

Une soirée qui va faire couler beaucoup d’encre.

Si Jean-Pierre Rivière risque de passer en commission de discipline après ses propos à destination de Mr.Turpin, il pourrait bien être accompagné de son gardien et capitaine, Marcin Bulka. Après une défaite dure à digérer, qui confirme un coup d’arrêt pour le GYM, le portier polonais a tenu à s’exprimer en zone mixte, sans passer par quatre chemins. « L’arbitrage… Cela fait deux matchs que les décisions ne sont pas 100% justes, s’est-il d’abord exprimé, avant de poursuivre son propos. On peut beaucoup mieux faire avec le VAR. Il y avait beaucoup d’occasions où on aurait au moins pu faire appel au VAR pour prendre la décision juste. »

Dans ce genre de situation, tout est bon à prendre pour plaider sa cause, alors Bulka s’est aussi tourné vers le temps additionnel, trop court selon lui : « Il y a aussi le temps additionnel. L’arbitre donne trois minutes […] alors que le gardien adverse perd au moins cinq minutes et qu’on ne rajoute que trois minutes avec tous les changements qui ont été faits. Ca fait un peu bizarre, j’aimerais bien une explication ». S’il pense que son président « dit la vérité », l’ancien parisien se plaint lui aussi d’une personne en particulier, Clément Turpin : « On enchaîne avec un autre match durant lequel les décisions ne sont pas justes, le même arbitre est dedans ». Au micro de Prime Video, le gardien du GYM s’était montré tout aussi virulent, listant les occasions litigieuses à son goût, et appuyant particulièrement sur la notion de « scandale ». Mot qu’il a même répété au moment d’adoucir son propos et de mettre avant tout la faute sur son équipe qui « pourrait faire mieux et marquer le but », alors qu’il « ne cherche pas d’excuse dans l’arbitrage, même si c’est scandaleux. »

Ca ne se cherche pas d’excuse, mais un peu quand même.

