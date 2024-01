Marcin Bulka explique sa technique pour les penaltys

C’est devenu presque trop facile pour lui.

Déjà remarquable dans l’exercice face à Monaco et au pauvre Folarin Balogun cette saison, Marcin Bulka a récidivé ce samedi soir face à Auxerre pour participer grandement à la qualification niçoise aux tirs au but en Coupe de France. « Je reste sur ma ligne jusqu’au bout, j’attends de voir où le tireur va aller, a confié le Polonais après coup en zone mixte. Je voulais un peu réagir avec mes réflexes, je ne voulais pas anticiper avant, car on sait aujourd’hui que les attaquants attendent le dernier moment, ils nous regardent, donc je ne voulais pas faire un pas inutile. Je pense que c’est ça la clé. »

Tactique payante, puisque malgré l’échec initial d’Evan Guessand, Bulka a pu inverser la situation, en s’étendant de tout son long pour forcer Gaëtan Perrin à échouer sur le poteau, puis en détournant la tentative d’Ado Onaiwu. « En tant que gardien, on essaie de faire tout ce qu’il est possible pour distraire le tireur. J’avais confiance en moi, un public magnifique derrière moi qui m’a donné encore plus de soutien. On n’avait rien à perdre, et on a gagné à la fin », a-t-il encore assuré. Deuxièmes de Ligue 1, les Aiglons attendent donc désormais le tirage au sort de lundi soir pour savoir qui ils pourront effrayer en seizièmes de finale.

Une chose est sûre : personne ne voudra attendre les tirs au but face à eux.

Nice s'en sort aux tirs au but contre Auxerre