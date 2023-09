Un Bulka à part

Il faut croire que l’arrivée de Salvatore Sirigu, ancien du Paris Saint-Germain et ultime recrue de Nice, lui a donné des ailes bien imposantes. À moins que ce soit la concurrence, qu’importe le nom qu’elle porte, qui fait pousser ses 199 centimètres. « Qu’on parle encore de numéro 1, numéro 2 ou numéro 3… Non. On est un groupe de gardiens, il y a quelqu’un qui joue et c’est un choix. Mais pendant la semaine, on est tous pareils, et c’est ça qui permet aux joueurs de grandir. Il y a Marcin qui joue, mais je dois le pousser », déclarait l’Italien, juste après sa signature. Mais visiblement, Marcin Bulka a parfaitement entendu le message et compte bien continuer à faire exister la hiérarchie mise en place jusque-là.

Jamais deux (frappes arrêtées) sans trois

Car à Monaco, lors d’un derby du sud comptant pour la sixième journée de Ligue 1, Bulka aurait difficilement pu mieux faire. En 90 minutes, le gardien a tout simplement réussi à dégoûter l’ASM et un Folarin Balogun qui aurait préféré fêter sa première titularisation sous les couleurs de la Principauté d’une autre façon. Il faut dire que pour l’attaquant, le dernier rempart a rimé avec cauchemar : le Polonais a en effet stoppé ses deux penaltys, le premier au quart d’heure de jeu et le second à la 54e minute. Et quand l’avant-centre a néanmoins cru tromper son ennemi dans le temps additionnel de la première période, c’est le poteau qui a sauvé ce dernier. Idem pour Wissam Ben Yedder, qui a fait trembler les filets… en position de hors-jeu.

🤩 Quelle image ! 😍 Marcin Bulka porté par tous ses coéquipiers après sa performance énorme ce soir ! #ASMOGCN pic.twitter.com/cbCEvjYAkZ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 22, 2023

En superforme, le héros de ce vendredi ne s’est pas arrêté là : le jeune homme de 23 ans a aussi repoussé un tir puissant de Takumi Minamino en fin de partie alors que le score était encore vierge et a réussi 24 de ses 30 passes, soit 20% de raté (à titre de comparaison, son homologue Philipp Köhn a terminé la rencontre à 42%). Cette énorme performance a permis aux Aiglons de s’assurer un clean sheet, déjà le troisième depuis le début de l’exercice, mais aussi et surtout d’arracher la victoire avec un but signé Jérémie Boga en toute fin de match afin de devenir leader du classement. Ce qui valait bien un gros moment d’applaudissements pour le double sauveur, porté par ses partenaires devant les supporters.

De la chance, vraiment ?

« On a eu beaucoup de chance, c’est très rare de gagner après avoir concédé deux penalties et qu’ils ont été arrêtés. Il faut donner beaucoup de crédit à Marcin, mais aussi à l’entraîneur des gardiens Yarkko Tuomisto et à l’analyste de données Kevin Jeffries, a lui aussi félicité Francesco Farioli, l’entraîneur tenant à rendre hommage à cette prestation en conférence de presse. La chance a tourné en notre faveur, après les premières journées plus compliquées. Ces penalties, je les ai vécus avec espoir et confiance en Marcin dont l’histoire est magnifique. » Avec l’aide de ses défenseurs à la hauteur (Dante et Jean-Clair Todibo, notamment) et d’un collectif aussi soudé que cohérent, Bulka fait en tout cas de l’OGCN la meilleure arrière-garde actuelle du pays avec seulement quatre réalisations encaissées (dont deux de Kylian Mbappé, sur la pelouse du Paris Saint-Germain). Une chose est sûre, son club ne regrette pas Kasper Schmeichel. Schmeichel qui, l’an dernier, en a sûrement moins montré en une saison entière que son remplaçant en 90 minutes au stade Louis-II…

