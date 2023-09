Nouveau leader, Nice saute Monaco sur la ligne

Monaco 0-1 Nice

But : Boga (90e+1)

La suprématie régionale et la tête de la Ligue 1 : Nice a fait coup double sur la pelouse de Monaco ce vendredi soir (1-0). Grâce à un pion tardif de Jérémie Boga, les Aiglons infligent à l’AS Monaco sa première défaite de la saison. Maladroits dans un premier temps, les hommes de Francesco Farioli ont surtout pu compter sur la fébrilité de Folarin Balogun. Pour sa première dans le onze de départ monégasque, l’Américain a manqué deux pénaltys, précipitant les siens vers une cruelle défaite dans ce 124e derby de la Côte d’Azur.

Balogun-Diop : le gâcher facile

Dans un Louis-II bien garni pour l’occasion, ce sont les Aiglons qui entament le mieux cette partie. Morgan Sanson chipe la gonfle dans les pattes de Mohamed Camara, un relais de Terem Moffi plus tard et Sofiane Diop peut tenter sa chance à l’entrée de la surface. Regrettant le manque d’efficacité de son équipe à la pause, l’ancien de l’ASM en est en grande partie responsable, à l’image de sa frappe trop écrasée sur cette première situation (3e), de son coup de casque qui termine dans les gants de Köhn (30e) ou de sa praline expédiée dans les tribunes (32e). Et lorsque Terem Moffi parvient enfin à prendre la profondeur, il vient, à son tour, buter sur le portier suisse (38e). Heureusement pour les Niçois, Folarin Balogun, qui fêtait sa première titularisation avec la diagonale sur le dos, rate à peu près tout ce qu’il tente dans ce premier acte, sous les yeux d’un Wissam Ben Yedder vissé sur le banc au coup d’envoi. L’Américain lance sa soirée en foirant un pénalty sorti facilement par Marcin Bulka et offert aux joueurs du Rocher par Jordan Lotomba, coupable d’avoir déséquilibré Aleksandr Golovin dans la surface (12e). En difficulté pour combiner avec les deux artistes que sont le Russe et Takumi Minamino, l’ancien Rémois trouve le poteau de la tête juste avant la pause, dans un angle très fermé (45e+4).

Boga Bonita

L’international aux quatre sélections avec les Stars and Stripes reprend cette partie comme il l’a commencée : en manquant un nouveau péno. Cette fois, c’est son compère japonais qui se fait faucher dans la surface par Sanson. Balogun choisit plus ou moins la même zone que lors de sa première tentative, c’est-à-dire plein axe, pour le même résultat (54e). Un raté qui permet à Nice de reprendre le contrôle de cette partie dans la foulée. Les Aiglons se font plus menaçants sur les cages asémistes, sans parvenir toutefois à inquiéter Köhn. Après un premier acte emballant, les deux équipes tombent ensuite dans un faux rythme, marqué par une poignée de fautes et une pelletée d’imprécisions. D’un coup de caboche sur corner, Youssouf Ndayishimiye parvient pourtant à faire trembler Louis-II et la barre du portier de l’ASM (78e). Un coup de chaud qui a le mérite de réveiller les hommes de la Principauté, désormais menés par Wissam Ben Yedder, qui parvient enfin à faire trembler les filets, mais se fait rattraper par la VAR (84e). Au contraire de Jérémie Boga, lui aussi entré en jeu. L’ancien Bergamasque enrhume la défense monégasque avant d’ajuster Köhn du droit dans les derniers instants (0-1, 90e+1). Et Nice profite de ce succès de prestige pour chiper la première place du classement à ses hôtes du soir.

Monaco (3-4-2-1) : Köhn – Singo, Zakaria, Magassa (Maripán, 90e+5) – Vanderson, Fofana, Camara (Matazo, 81e), Caio Henrique (Jakobs, 81e) – Minamino (90e+5), Golovin – Balogun (Ben Yedder, 67e). Entraîneur : Adi Hütter.

Nice (4-3-3) : Bulka – Lotomba (Atal, 90e+2), Todibo, Dante, Bard – Ndayishimiye, Sanson (Rosario, 64e), Thuram – Laborde (Baldé, 79e), Moffi (Guessand, 79e), Diop (Boga, 64e). Entraîneur : Francesco Farioli.

