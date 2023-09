Salvatore Sirigu signe à l’OGC Nice

Toto est redevenu sérieux.

À 36 ans et libre, Salvatore Sirigu vient officiellement de rejoindre l’OGC Nice. Cette officialisation n’est pas vraiment une surprise, puisque le joueur était à l’essai depuis une dizaine de jours. Dans le communiqué publié sur son site officiel, le club n’a cependant précisé ni le montant, ni la durée du contrat. Mais il a vanté les qualités humaines et sportives du portier italien: « Depuis 2 semaines, Salvatore nous montre son humilité, son sens du collectif et sa détermination de rejoindre l’OGC Nice. Il a bien récupéré de sa blessure. Il va occuper le rôle de numéro deux, pour apporter son expérience et accompagner Marcin et Teddy dans leur progression. »

De son côté, Sirigu a tenu à exprimer sa satisfaction de rejoindre le groupe azuréen, avec lequel il a d’ailleurs profité de la victoire contre le Paris Saint-Germain (2-3) vendredi dernier : « C’était très important pour moi de soutenir mes coéquipiers au plus vite. J’ai souvent rencontré l’OGC Nice comme adversaire, je sais toute la ferveur qu’il peut y avoir ici. Je suis fier de rejoindre le club et je souhaite l’aider à atteindre de grands objectifs. » Le Sarde, remis d’une rupture du tendon d’Achille dont il a été victime au mois de janvier avec la Fiorentina, va donc retrouver les pelouses de Ligue 1, six ans après avoir quitté le PSG.

✍️ 𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 🔴⚫️ L’#OGCNice a le plaisir d’enregistrer la signature de Salvatore Sirigu ! pic.twitter.com/xDlJe86Vu4 — OGC Nice (@ogcnice) September 18, 2023

Pour conserver la quatrième place, c’est toujours utile.

