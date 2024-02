Marcin Bułka : « Je rentre souvent chez moi en ayant mal à la tête »

Dans sa bulka.

Excellent avec l’OGC Nice depuis son arrivée à l’été 2021, Marcin Bułka s’est installé comme titulaire la saison dernière. Des performances notables, sur lesquelles le gardien de but polonais est revenu dans un entretien accordé à L’Équipe. Parmi ses caractéristiques, le portier de 24 ans s’est notamment attardé sur son obsession de la concentration : « Pendant les matchs, je suis concentré sur le ballon et le mouvement des joueurs. Je rentre souvent chez moi en ayant mal à la tête tellement j’ai été concentré. Tu dois tout le temps scanner, prendre les informations, pour savoir où tu dois être. » Une faculté essentielle à la progression de celui qui ne s’est véritablement découvert la passion du plongeon qu’à l’âge « de 14 ans ». Cette éclosion tardive, les formateurs de Bułka nous l’avaient d’ailleurs détaillée en octobre dernier dans un long portrait.

Pour se détendre après ces migraines, le Niçois ne privilégie pourtant pas la méditation, mais le MMA. « J’aime toujours bien regarder l’UFC (le MMA) et la boxe. Les sports de combat, c’est magnifique, s’enthousiasme-t-il. Malheureusement, l’UFC c’est toujours le dimanche à 3 heures du matin et on a généralement match le lendemain… Ce que je fais, c’est que je n’allume aucun réseau social pour ne pas voir les résultats et comme on est généralement au club pour le petit-déjeuner le dimanche matin, je regarde ici tous les combats sur mon téléphone. » Et de conclure par son souhait de devenir le numéro un de la sélection polonaise.

Une clé de bras à Wojciech Szczęsny, et le tour est joué.

