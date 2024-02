L’OGC Nice très remonté contre l’arbitrage

Les Aiglons dérangent ?

En pleine crise il y a encore quelques semaines, l’Olympique lyonnais renait de ses cendres et enchaine avec une troisième victoire consécutive en championnat face à l’OGC Nice, deuxième au classement (1-0). Un succès tonitruant des hommes de Pierre Sage contesté par le camp niçois, à commencer par Jean-Pierre Rivère. Après la rencontre, le président du Gym s’est agacé de certaines décisions arbitrales : « Je ne parle jamais de l’arbitrage après un match. En tant que président, ça m’est jamais arrivé. On fait tous des erreurs mais à un moment, pour nous, ça s’accumule depuis plusieurs matchs. Il y a la VAR, à quoi sert-elle ? » Remonté, Rivère ne s’arrête pas en si bon chemin. « Monsieur Turpin est peut être intouchable et qu’on ne peut pas discuter de ses décisions. Je vais le voir à la fin du match et il me dit de ne pas le toucher et de le montrer du doigt, il faut qu’il redescende. Les enjeux sont importants. »

🗞️ Voici la une de L'Équipe du samedi 17 février 2024 #OGCNice #OLOGCN pic.twitter.com/s8EIQNoc21 — OGC Nice (@ogcnice) February 16, 2024

Sur son compte X, dans la foulée du coup de sifflet final, l’OGC Nice a publié un post : « Voici la une de L’Équipe du samedi 17 février 2024 », avec en image la une du quotidien datant du 14 septembre 2008 : « Nice volé à Lyon .» Un match resté dans les annales de la Ligue 1 par son scénario fou (les Aiglons menaient 2-0 en vingt minutes puis s’inclineront 3-2) mais aussi et surtout pour de nombreuses décisions litigieuses prises à l’avantage des Lyonnais.

Vivement la VAR !

Lyon prend le meilleur sur Nice