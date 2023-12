Les Aiglons redécollent face à Reims

Nice est reparti de l’avant en s’imposant contre Reims (2-1) et reprend sa place de dauphin.

OGC Nice 2-1 Stade de Reims

Buts : Laborde (55e) et Boga (82e) pour les Aiglons / Abdelhamid (78e) pour Reims

Ville du casse du siècle, Nice a retenu les leçons enseignées par Albert Spaggiari.

Ce ne sont pas les Rémois qui diront le contraire, eux qui se sont, comme beaucoup cette saison, cassés les dents sur le verrou niçois ce dimanche (2-1). Peu de chances que cette affiche de 13h ait fait lever les foules sur le marché asiatique qu’elle cible, mais elle aura en tout cas ravi les tactix. Car l’opposition entre les deux coachs les plus jeunes du championnat a accouché d’un bras de fer stratégique indécis, entre deux formations bien en place, mais aussi promptes à exploiter les moindres faiblesses adverses. Cette partie d’échec a d’abord tourné en faveur des Niçois, grâce à leur pièce maîtresse : Gaëtan Laborde. À la tombée d’un long ballon de Marcin Bulka, fatigué d’avoir à esquiver le pressing adverse, l’ancien Bordelais a tout fait tout seul sur une percée plein axe conclue par une frappe puissante du gauche, en barre rentrante (1-0, 55e). Déjà dangereux sur un centre-tir (11e), puis sur un cadeau d’Okumu sur six mètres (26e), Gaëtan Laborde a alors logiquement permis aux Niçois, pas flamboyants mais plus entreprenants, d’ouvrir le score.

Ce qui a réveillé des Rémois jusque-là trop maladroits dans le camp adverse, même si Yunis Abdelhamid aurait pu ouvrir le score sur un amour de piqué de Teuma, sur un coup franc à 25 mètres (33e). Car après son but, Nice a reculé et tenté de verrouiller le match, comme les hommes de Farioli savent si bien le faire. Ce qui n’a pas empêché Junya Ito de frôler l’égalisation après un une-deux avec Teddy Teuma, mais la frappe du Japonais s’est écrasée sur la barre (67e). La seule véritable occasion jusqu’à ce que Yunis Abdelhamid surgisse de nulle part, sur un centre sublime de Junya Ito, coupé de la tête par le Marocain à pleine vitesse (1-1, 78e). Vexés, les Aiglons ont alors remis le pied sur l’accélérateur. Après une première alerte signée Todibo (80e), c’est Jérémie Boga qui a fait danser la défense rémoise avant de pousser Yehvann Diouf à la faute de main, sur une frappe puissante au sol du gauche (2-1, 82e). Dans une fin de match intense et tendue, Nice aurait pu alourdir la note, mais se contente de cette marge une semaine après sa défaite à Nantes.

Un succès qui permet aux Aiglons de rester dauphins.

OGC Nice (4-3-3): Bulka – Lotomba, Todibo, Dante, Bard – Rosario (Boudaoui, 84e), Ndayishimiye, Sanson (Claude-Maurice, 84e) – Moffi, Laborde (Guessand, 76e), Boga (Perraud, 89e) Entraîneur : Francesco Farioli

Stade de Reims (3-1-4-2): Diouf – Agbadou, Okumu, Abdelhamid – Matusiwa – Foket (Khadra, 68e), De Smet (Salama, 88e), Richardson (Nakamura, 68e), Teuma – Ito, Daramy (Diakité, 75e) Entraîneur : Will Still

Manchester City, défense de bien défendre