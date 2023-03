Nice se casse les dents sur Auxerre

Nice 1-1 Auxerre

Buts : Laborde (45e+1) pour les Aiglons // Hein (36e) pour l’AJA

L’AJA, le poil à gratter du moment.

Sur une série exceptionnelle depuis début janvier, Nice est tombée sur un os dans son antre face à Auxerre (1-1). La mèche inaugurale de la rencontre est auxerroise, et allumée par Matthis Abline (2e). Le début de match des Niçois s’avère poussif, malgré la domination territoriale. La première tentative cadrée du Gym est signée Gaëtan Laborde, mais elle termine surtout dans la niche d’Andrei Radu et de son calme du moment (23e). Le piège semble tout doucement se dessiner lorsque Sofiane Diop se blesse assez gravement au genou. Et pour cause, quelques instants plus tard, Dante glisse et laisse filer Abline sur le côté droit. Décalé dans la surface, Gauthier Hein croise du droit entre les jambes de Kasper Schmeichel (0-1, 36e). Ce sera le seul tir cadré de l’AJA, et il a le mérite de sonner l’OGC Nice. Longuement retenu par Akim Zedadka, Khephren Thuram offre un penalty à Laborde, mais le pote d’Andy Delort se troue et tire en hauteur, plein axe. Du petit-lait pour Radu, resté sur sa ligne sans se livrer (42e).

Mais s’il fait parfois la pluie, Laborde amène aussi le beau temps sur la promenade des Anglais en ce moment. Seul au point de penalty quelques instants après son black-out, il est trouvé par Jordan Lotomba et place une tête imparable et lancée (1-1, 45e+1). Les hommes de Didier Digard poursuivent leur forcing au retour des vestiaires, mais Terem Moffi est contré par le bras d’Isaak Touré (47e). Hicham Boudaoui tombe, lui, sur un Radu en état de grâce en ce moment, qui effleure son tir du droit et l’envoie sur la transversale (60e). Les Icaunais accumulent les fautes, mais terminent la partie en faisant le dos rond, et en forçant les drops niçois aux quatre coins de l’Allianz Riviera. Le Gym est septième, l’AJA seizième.

Didier Digard se remettra-t-il de ce point lâché en route ?

Nice (4-3-3) : Schmeichel – Lotomba, Todibo, Dante, Amraoui – Rosario (Barkley, 78e), Boudaoui, K. Thuram – Laborde (B. Brahimi, 69e), Moffi (Belahyane, 79e), S. Diop (Bouanani, 34e). Entraîneur : Didier Digard.

Auxerre (3-4-2-1) : Radu – Raveloson, Jubal, Is. Touré – Zedadka, Massengo (M’Changama, 63e), B. Touré, G. Mensah – S. Dembélé (Perrin, 63e), Hein (Sinayoko, 64e) – Abline (Niang, 75e). Entraîneur : Christophe Péllissier.

