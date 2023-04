À Nice, on soigne son sens de l’hospitalité.

Alors que l’OGC Nice s’apprête à recevoir le FC Bâle en quarts de finale retours de Ligue Europa Conférence ce jeudi à 21h00 (2-2 à l’aller), la présence à l’Allianz Riviera des supporters suisses, un temps autorisée, a finalement été interdite par la préfecture des Alpes-Maritimes ce mercredi. Une décision validée par le Ministre de l’intérieur Gérald Darmanin à la demande du préfet Bernard Gonzales et du maire de la ville Christian Estrosi. La validation ministérielle officialisée ce mercredi matin avait même été annoncée la veille par le maire de Nice.

Je remercie le ministre de l’Intérieur @GDarmanin d’avoir signé l’arrêté interdisant le déplacement des supporters du FC Bâle, comme je l’avais demandé, pour éviter tout débordement, à #Nice06, à l’occasion du 1/4 de finale retour d’@europacnfleague face à l’@ogcnice ce jeudi. — Christian Estrosi (@cestrosi) April 18, 2023

Mais ce revirement n’est pas vraiment du goût du club visiteur qui dénonce dans un communiqué « un acte arbitraire des autorités comme le FCB n’en a encore jamais connu ». Le club, actuellement sixième du championnat helvète, se dit « furieux et extrêmement déçu par la procédure inacceptable et la décision des autorités françaises de ne pas autoriser les supporters du FCB à se rendre à Nice dans le cadre du quart de finale retour. Après la première conférence téléphonique très peu structurée entre toutes les parties concernées le Jeudi saint (le 6 avril, NDLR), la préfecture du Sud de la France avait envoyé au FC Bâle une liste de conditions strictes auxquelles les supporters bâlois devraient se soumettre afin de se déplacer pour le match à l’extérieur à Nice. Le FCB a communiqué ces informations en conséquence et a lancé la vente des billets. »

ℹ️ Le FC Bâle a appris tôt ce matin et avec stupéfaction, l’interdiction de déplacement de ses supporters à Nice. La principale raison est la sécurité nationale qui n'est pas garantie en raison de grèves. 👉 https://t.co/WYo7kQ0taw#OGCNFCB #MirSinBasel #UECL — FC Bâle 1893 🇫🇷 (@FC_Basel_fr) April 19, 2023

C’est pour cette raison que près de 1500 supporters bâlois avaient préparé leur venu sur la Côte d’Azur ce jeudi. Ils seront finalement interdits de « circuler ou stationner sur la voie publique », dans pratiquement toute la ville, selon l’arrêté préfectoral. Le FC Bâle a alors annoncé avoir « engagé une procédure judiciaire contre l’arrêté du ministère de l’Intérieur ». Pour autant le club semble conscient qu’il est « difficile d’estimer si les moyens juridiques et autres que le FCB met en œuvre depuis plusieurs jours peuvent encore avoir un effet à court terme. Mais l’espoir meurt en dernier. » Par ailleurs, il est précisé que « si l’exclusion des fans du FCB devait être maintenue, nous apporterons le meilleur soutien possible pour clarifier les demandes de remboursement des frais de voyage, etc. »

Rappelons au passage que Christian Estrosi déclarait ceci il y a quelques années :

Je regrette l'interdiction quasi systématiquement des déplacements de nos supporters comme à Saint-Etienne et à #Marseille — Christian Estrosi (@cestrosi) May 16, 2017

