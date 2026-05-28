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Le patron de la commission de discipline justifie le 0-0 de Nantes-Toulouse

CT
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Le patron de la commission de discipline justifie le 0-0 de Nantes-Toulouse

Un match nul qui ne passe pas. Alors que la LFP a annoncé sa décision de maintenir le score de 0-0 du match interrompu entre le FC Nantes et Toulouse lors de la 34e journée de Ligue 1, le club haut-garonnais a fait part de ses doutes quant au « bien-fondé » de la décision, mercredi soir.

Une décision influencée par l’enjeu

Sébastien Deneux, le président de la commission de discipline de la LFP, a expliqué ce choix de partager les points plutôt que d’offrir une victoire aux Toulousains sur tapis vert, à la suite de cet arrêt de match provoqué par les supporters de Nantes.

« Ce dossier présentait la particularité de ne revêtir aucun enjeu sportif pour les deux équipes au moment de l’interruption, raconte-t-il à L’Équipe. Le FC Nantes était relégué et le TFC, avec un nul ou une victoire, termine neuvième du classement de Ligue 1 avec 45 ou 47 points. » Le patron de la commission a ajouté que la Ligue a pris cette décision pour « éviter une forme “d’effet d’aubaine” : un club “bénéficierait” du comportement des supporters adverses pour obtenir un avantage sportif non constitué au moment de l’arrêt du match. » 

Allez dire ça à Lorient qui bascule en deuxième partie de tableau !

Toulouse « s’interroge sur le bien-fondé » de la décision de la LFP

CT

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