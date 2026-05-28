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Le sélectionneur de l’Écosse prolonge avant le Mondial

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Le sélectionneur de l’Écosse prolonge avant le Mondial

Déjà dans le futur. La Fédération écossaise de football a annoncé, jeudi, la prolongation de Steve Clarke au poste de sélectionneur de l’équipe nationale d’Écosse. Le technicien britannique de 62 ans est lié avec la Tartan Army jusqu’en 2030.

La constance récompensée

En place depuis 2019, Steve Clarke a permis à la sélection écossaise de se qualifier en phase finale des Euro 2020 et 2024. Il s’apprête à diriger la bande de Scott McTominay et du Monsieur Tout-le-monde John McGinn à la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) dans un groupe C composé d’Haïti, du Maroc et du Brésil.

Ah, ces sélections qui pensent déjà à la Coupe du monde 2030.

L’Écosse édite des billets à l’effigie de McTominay

CT

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