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La bonne opération de la Juve face à Bologne

LB
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La bonne opération de la Juve face à Bologne

Juventus 2-0 Bologne

Buts : David (2e), Thuram (57e) pour les Bianconeri

Les Turinois ne sont pas venus pour les vacances. Alors que la course à la Ligue des champions continue de faire rage de l’autre côté des Alpes, la Juve a signé le gros coup du week-end en Serie A en s’imposant 2 à 0 face à Bologne. La défaite de Côme face à Sassuolo (2-1) permet ainsi aux Juventini de mettre à distance ses poursuivants et de conserver cinq points d’avance sur la formation de Cesc Fàbregas.

Aux bons souvenirs de Jonathan David

Dominateurs, les protégés de Luciano Spalletti ont su prendre les devants au tableau d’affichage dès les premières minutes de la rencontre. À l’abordage de la surface de Bologne dès l’entame, c’est Jonathan David, relancé par Spalletti en l’absence de Kenan Yıldız, qui a permis aux Bianconeri de trouver le chemin des filets de Federico Ravaglia en étant à la réception d’un centre parfaitement ajusté par Pierre Kalulu (1-0, 2e). Les Turinois ont continué de pousser, à l’instar de Francisco Conceição dont le but a finalement été refusé par l’arbitre de touche pour une position de hors jeu (12e). La Juve a exercé une domination dans tous les compartiments du jeu en première période, mais sans parvenir à creuser l’écart au score. L’ancien rossoblù, Emil Holm aurait pu jouer un vilain tour à son ancienne équipe mais sa tentative a finalement achevé sa course sur la transversale de Ravaglia (33e).

La délivrance est finalement venue de Khéphren Thuram, lancé à la pause par Spalletti. L’international tricolore a attendu un peu plus de dix minutes après son entrée pour inscrire le but du break. Mis en orbite par Weston McKennie, Thuram a parfaitement mis sa tête en opposition pour catapulter le ballon dans les filets bolonais (2-0, 57e). Particulièrement en forme ces dernières semaines, l’ancien marseillais, Jonathan Rowe, aurait pu réduire l’écart quelques minutes à peine après son entrée en jeu mais sa frappe a finalement heurté le poteau turinois (63e).

De quoi parfaitement honorer la mémoire d’Alexander Manninger.

Juventus FC (3-4-3) : Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly – Holm (Thuram, 46e), Locatelli, McKennie, Cambiaso (Gatti, 80e) – Conceição (Zhegrova, 72e), David (Yildiz, 72e), Boga (Openda, 86e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Bologne FC (4-3-3) : Ravaglia – Zortea, Lucumi, Helland (Heggem, 68e), Miranda – Sohm (Ferguson, 59e), Freuler, Pobega (Moro, 59e) – Orsolini, Castro (Bernardeschi, 77e), Cambiaghi (Rowe, 59e). Entraîneur : Vicenzo Italiano.

La Juventus s’impose à Bologne et retrouve le top 5

LB

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