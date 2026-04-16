Décès d’Alex Manninger, ancien gardien d’Arsenal et de la Juve
Ancien gardien d’Arsenal et de la Juventus notamment, Alexander Manninger est décédé ce jeudi dans un accident de la route, à 48 ans. L’Autrichien est entré en collision avec une rame de train sur un passage à niveau de l’arrêt Pabing, près de Salzbourg. Formé à l’Austria Salzbourg, où il a débuté en 1995, Manninger est surtout connu pour sa carrière de baroudeur. Passé par cinq pays et quatorze clubs, il a notamment joué à Arsenal (64 matchs, 1997-2002) et la Juventus (42 matchs, 2008-2012).
We mourn the loss of our former player Alexander Manninger, who tragically lost his life in a traffic accident. Our thoughts are with his family and friends. Rest in peace, Alexander🕊️ pic.twitter.com/9XyZdmx5Rj— FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) April 16, 2026
Doublure de David Seaman et Gianluigi Buffon, Manninger a également été celle de Franz Wohlfahrt puis Jürgen Macho en sélection (33 capes). Il avait mis un terme à sa carrière en 2017, à Liverpool, sans avoir joué. À son palmarès, le gardien a accroché une Premier League (1997-1998), une FA Cup (1998), un Community Shield (1998 et 1999) et une Serie A (2011-2012).
