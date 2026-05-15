André Ayew quitte son club après un échec

Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Le club néerlandais du NAC Breda a annoncé, ce vendredi, qu’André Ayew partira à l’issue de la saison. L’attaquant ghanéen de 36 ans avait rejoint les rangs des Rats en décembre 2025 en tant que joueur libre, quelques mois après son départ du Havre.

NAC licht eenzijdige clubopties Odoi en Ayew niet ℹ️ https://t.co/KwGmKRlmFH#NACpraat — NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) May 15, 2026

L’opération maintien échouée

Depuis son arrivée, André Ayew a marqué 1 but en 16 apparitions sous les couleurs de Breda et n’a pas pu aider les siens à éviter la relégation en Eerste Divisie, le championnat de deuxième division aux Pays-Bas. L’ex de l’Olympique de Marseille disputera son dernier match contre l’AZ dans le cadre de la 34e et dernière journée d’Eredivisie, dimanche après-midi (14h30).

Qu’il revienne sauver l’OM.

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