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Le Premier ministre espagnol défend Lamine Yamal après son soutien à la Palestine

EM
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Le Premier ministre espagnol défend Lamine Yamal après son soutien à la Palestine

Voilà une sortie qui va faire réagir dans les tribunes politiques. Alors que Lamine Yamal avait brandi le drapeau palestinien en plein délire de fête après le titre du Barça, ça n’avait pas manqué de faire des vagues. Hansi Flick lui-même avait légèrement refroidi l’ambiance : « Ce ne sont pas des choses que j’aime d’habitude. »

Un soutien de poids

Mais le crack de 18 ans peut compter sur un défenseur de luxe, et cette fois-ci, hors de question de le dribbler. Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, est monté au front sur X sans prendre de gants : « Ceux qui considèrent que brandir le drapeau d’un État est “inciter à la haine”, ou bien ont perdu la raison, ou bien ont été aveuglés par leur propre ignominie. Lamine n’a fait qu’exprimer la solidarité envers la Palestine que ressentent des millions d’Espagnols. Une raison de plus d’être fiers de lui. » 

Lamine d’or.

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EM

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