La Juventus et Bologne incapables de se départager

Bologne 1-1 Juventus

Buts : Freuler (54e) pour les Rossoblù // Thuram (9e) pour les Bianconeri

Un partout, balle au centre et personne n’avance.

Séparés d’un seul petit point au classement, Bologne et la Juventus se sont livré un duel extrêmement serré ce dimanche soir (1-1). Le nul n’arrange pas vraiment les deux équipes dans une chasse aux billets européens toujours aussi indécise. La Vieille Dame avait pourtant pris un départ idéal grâce à Khephren Thuram (et Lukasz Skorupski), auteur d’une ouverture du score rapide depuis l’extérieur de la surface (0-1, 9e).

Le but de Thuram ! Le Français ouvre le score et met la Juventus sur de bons rails en ce début de match à Bologne ! #lequipeFOOT Suivez le match en direct > https://t.co/icnqogyDWR pic.twitter.com/x3fkt61No0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 4, 2025

Mais ça, c’était avant la réaction d’une équipe de Bologne bien décidée à goûter à nouveau à la Ligue des champions la saison prochaine. Remo Freuler pense obtenir un penalty, mais l’arbitre ne siffle pas et distribue même un carton rouge après une grosse colère du banc. La Juve, elle, pense faire le break à deux reprises, mais Nicolás González puis Andrea Cambiaso sont tour à tour signalés hors jeu après avoir marqué. Et c’est finalement le même Freuler qui parvient à égaliser pour les locaux, d’un bel enchaînement dans la surface (1-1, 54e). Une occasion en or vendangée par Alberto Costa plus tard, les deux équipes échouent à se départager et restent donc au coude-à-coude, ou presque, à trois journées de la fin de la saison.

Merci la Serie A pour le divertissement et le suspense à tous les étages.

Contre Bologne, Thiago Motta et la Juve prennent un point à l’arraché