S’abonner au mag
  • Serie A
  • J33
  • Sassuolo-Côme (2-1)

Côme reste à distance de la Ligue des champions

UL
3 Réactions
Côme reste à distance de la Ligue des champions

Sassuolo 2-1 Côme

Buts : Volpato (42e) et Nzola (44e) Sassuolo // Paz (45e+2) pour Como

Como c’est possible ? Une semaine après avoir proposé un match fou contre l’Inter, Côme a perdu pour la deuxième fois d’affilée en Serie A et pour la sixième fois de la saison seulement. Le promu s’est pris les pieds dans le tapis de Sassuolo (1-2). La faute à l’ancien Lensois M’Bala Nzola, passeur puis buteur. Il s’agit de la première victoire de Sassuolo contre Côme. Eh oui !

Si les Neroverdi de Fabio Grosso se hissent à la neuvième place du classement, l’équipe de Cesc Fàbregas reste à deux points de la quatrième place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

La panne du vendredi soir.

Un champion du monde dit non à l’Italie

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le PSG dans le dernier carré : faut-il reporter la fin du championnat ?

Oui
Non
Fin Dans 4h
148
111

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.