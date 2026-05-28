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Les féminines de Montpellier inquiétées par la DNCG

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Les féminines de Montpellier inquiétées par la DNCG

Nouveau coup dur. Quelques jours après s’être maintenues in extremis en Première Ligue à l’issue de la dernière journée et après une saison galère, les féminines du MHSC ont vu la DNCG leur remettre les pieds sur terre.

Plus en danger que jamais

En effet, lors de sa troisième séance du printemps, mercredi, la commission fédérale de contrôle des clubs a sonné le glas en annonçant un encadrement de la masse salariale des Pailladines.

En octobre dernier, elle avait pourtant été rachetée par le groupe Crux Football. Pionnier dans le paysage du foot féminin tricolore, le club est désormais plus qu’en danger.

Rémi Gaillard voulait sauver le MHSC, voilà un projet qui peut lui parler.

La Première Ligue a livré son verdict au bout du suspense

EL

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