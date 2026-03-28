Journée de records pour la Première Ligue

Les chiffres ne mentent pas. Pendant que la Ligue 1 est de trêve internationale, la Première Ligue, elle, écrit son histoire. La 19e journée disputée intégralement ce samedi restera en effet dans les annales en raison d’affluences records. Du côté de Marseille et du Vélodrome, tout d’abord, où 35 713 personnes ont assisté à la défaite des Olympiennes contre Montpellier, soit le nouveau record pour une rencontre dans l’histoire du championnat.

Records battus par l'#ArkemaPL ce samedi - Record d'affluence sur une rencontre d'APL (35 713) - Record d'affluence sur une journée d'APL (69 313) - Record d'affluence sur une saison d'APL (271 041) Historique ⚽️ pic.twitter.com/fARujdDB9L — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) March 28, 2026

Autre record pulvérisé : celui du nombre de spectateurs sur l’ensemble d’une journée avec 69 313 personnes venues garnir les tribunes du Vélodrome, mais également des cinq autres enceintes dont La Meinau pour Strasbourg-OL, Gaston-Gérard pour Dijon-Le Havre, Charléty pour Paris FC-Fleury et bien sûr la Beaujoire pour Nantes-PSG (15 073 spectateurs pour le choc au sommet). À noter que le précédent record était de 31 900 spectateurs, en 2019. Enfin dernier record pour rendre cette soirée encore plus historique : 271 041 curieux sont venus au stade depuis le début de la saison.

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