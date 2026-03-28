Le PSG remonte sur le podium

Nantes 1-2 Paris Saint-Germain

Buts : Van de Ven (90e+4) pour Nantes // Leuchter (23e SP) et Karchaoui (48e) pour le PSG

Un choc et un grand spectacle. Porté notamment par un bijou de Sakina Karchaoui, le PSG s’est imposé au terme d’un très joli match devant plus de 15 000 spectateurs à la Beaujoire face à des Nantaises qui n’auront pas démérité (1-2). Un succès précieux puisqu’il permet aux vice-championnes de France de remonter sur le podium, au détriment de leur adversaire du soir. Une entame de match marquée par plusieurs parades de Mary Earps et Emily Burns, qui font le spectacle dans leurs bois respectifs. Et dans cette soirée tout feu tout flamme (38 tirs au total à l’arrivée), ce sont les Parisiennes qui frappent les premières. Sur une frappe doublement déviée de Tara Elimbi Gilbert, Mme Gonçalves accorde un penalty généreux pour une légère main de Nelly Rodrigues. Romée Leuchter n’en a cure et ouvre le score (0-1, 23e).

LE TOUR DE MAGIE SIGNÉ KARCHAOUI 🪄 L'inspiration sublime de la capitaine du PSG pour faire le break face au FC Nantes 🤩 pic.twitter.com/v32tFo77aW — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 28, 2026

Karchaoui régale la Beaujoire

Alors qu’elle avait manqué le face-à-face du break avant la mi-temps, c’est Sakina Karchaoui qui s’occupe de doubler la mise dès le retour des vestiaires d’un geste magnifique depuis l’angle de la surface (0-2, 48e). Dans tous les bons coups pour organiser le jeu des siennes, l’internationale tricolore rayonne, tandis que les deux gardiennes reprennent leur récital. Jennifer Echegini, Romée Leuchter ou Vitória Yaya manquent l’opportunité de mettre définitivement fin au suspense, mais sans conséquences pour les joueuses de la capitale, malgré le but pour l’honneur de Zoï van de Ven dans les derniers instants (1-2, 90e+4). À trois journées de la fin de cette Première Ligue, voici le PSG en bonne position pour éviter l’OL en demi-finales.

Une magnifique publicité pour la Première Ligue.

Un week-end de gala pour le foot féminin