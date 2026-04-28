La date des demi-finales de Première Ligue est connue

Le dernier carré, ce n’est pas qu’en Ligue des champions. Les demi-finales de Première Ligue se tiendront le samedi 16 mai prochain. Les quatre derniers tickets sont quasiment attribués. L’OL Lyonnes est assuré de finir premier et accueillera donc la première demi-finale au Groupama Stadium (à 18 heures).

Son adversaire devrait être le FC Nantes, à qui il reste deux matchs à jouer (dont un contre les Lyonnaises). Le PSG et le Paris FC, deuxième et troisième, devraient se disputer l’autre rencontre (à 21 heures). La dernière journée de la phase régulière se déroulera le 6 mai prochain. L’OL a remporté les quatre dernières éditions.

L’OL pour succéder à l’OL ?