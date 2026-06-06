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Nantes tient son nouveau coach

JF
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Nantes tient son nouveau coach

On bouche les trous à Nantes. Équipe surprise de la saison d’Arkema Premiere Ligue, le FC Nantes va devoir se réinventer lors de l’intersaison. Avec le départ vers Marseille de Nicolas Chabot, c’est l’architecte de son jeu léché qui s’en va et il faut reconstruire avec un nouveau coach. Ça tombe, la nomination de ce dernier n’a pas tardé, et c’est Pierre-Alain Picard qui a hérité du poste.

Le technicien débarque en provenance de Dijon, où il a, depuis 2017, gravi les échelons, des U14 garçons au seniors féminines, avec des postes dans les équipes du pôle formation féminin et une pige comme adjoint de l’équipe pro. À ses côtés sur le banc, il retrouvera Pilar Khoury, ancienne joueuse du club, comme adjointe.

Objectif : faire au moins aussi bien ?

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JF

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