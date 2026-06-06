Reims répond à la polémique autour de sa section féminine

Le communiqué des joueuses de Reims fait des émules. Alors que les Champenoises se sont publiquement inquiétées de l’avenir de leur équipe et que l’UNFP a aussi réagi, le Stade de Reims a publié à son tour un communiqué pour « réagir aux différentes informations relayées ces dernières heures concernant l’avenir de sa section féminine » précisant qu’il « exprime aujourd’hui avec la plus grande clarté sa position : non, le Stade de Reims n’arrête pas sa section féminine. »

Pas de disparition mais plus d’ambition

Le hic dans tout ça, c’est que dans leur communiqué les joueuses ne se sont pas plaintes d’un possible arrêt de la section mais d’un manque de considération pour les féminines. De son côté, le club champenois tient à souligner qu’il « poursuit en effet pleinement son engagement en faveur du développement de la pratique et continuera de faire évoluer » et rappelle la place du club dans son territoire.

Finalement, le Stade de Reims concède tout de même que « l’évolution constante des exigences réglementaires, organisationnelles et structurelles, imposées dans un contexte économique global du football français particulièrement contraint, ne permet pas au Club de maintenir l’inscription de l’équipe première dans un championnat national. »

Non, le Stade de Reims n'arrête pas sa section féminine. Communiqué officiel ⤵️ — Stade de Reims (@StadeDeReims) June 5, 2026

Le club justifie cette décision par le fait de « garantir la pérennité de son projet féminin » et de « sa section féminine dans son ensemble ». « Une décision qui lui permet de préserver sur le long terme son rôle formateur, son ancrage territorial et sa capacité à rendre la pratique du football féminin accessible au plus grand nombre de jeunes joueuses », est-il finalement indiqué. Une sacrée chute pour une équipe encore en play-offs de première division il y a deux ans.

Il y a pas moyen de gratter quelques millions sur le transfert de Zabi ?

L’UNFP tire la sonnette d’alarme sur l’avenir du football féminin en France