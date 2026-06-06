Au Mexique, les joueurs tombent de haut avant le Mondial

En espérant qu’ils aient tous déjà fait du judo pour savoir mettre les bras de la bonne façon en tombant. Déjà bien animé en février avec une situation plus qu’instable dans le pays après la mort d’un narcotrafiquant, l’avant Mondial continue d’être agité au Mexique.

Au sol , c’était les statues

Cette fois-ci, c’est sur un plan moins sécuritaire que l’on se trouve, puisqu’on parle ici de protestations anti Coupe du monde à l’occasion d’importants mouvements sociaux menés par les profs du pays. Alors que la Coordination nationale des travailleurs de l’éducation (CNTE) manifeste depuis plusieurs jours pour réclamer de meilleures conditions de travail, voilà que Mexico a été le théâtre d’un contestation directe envers le Mondial.

En effet, des statues géantes représentant des footballeurs sous leur tunique nationale, installées dans Mexico, ont été mises au sol et les joueurs dénudés, leurs maillots découpés, quant d’autres ont été mises à feu. Sur certaines ont été inscrits des slogans en soutien à la CNTE.

Des gestes plus marquants que violents, mais qui montrent qu’à quelques jours du premier match du tournoi, à Mexico entre le Mexique et l’Afrique du Sud (11 juin, 21h), la population mexicaine ne compte pas s’assoir sur ses revendications.

Qui dit plus grande compétition du monde, dit plus grande exposition du monde pour les luttes sociales.

Le Tribunal arbitral du sport condamne le Mexique