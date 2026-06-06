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Nouvelle déconvenue pour Enrique Riquelme

JF
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Nouvelle déconvenue pour Enrique Riquelme

Ce Riquelme a décidément tout d’un affabulateur. Après avoir subi un méchant camouflet de la part du clan Haaland, voilà qu’Enrique Riquelme vient de voir une nouvelle promesse de campagne s’envoler. Jürgen Klopp ne souhaite pas venir à Madrid.

Klopp dit non

Le candidat à la présidence du Real, grand cirquePérez lance aussi beaucoup d’énormités, se complique tout de même la vie tout seul en annonçant de gros noms très ronflants sans avoir leur accord. Si cette fois-ci, il avait simplement annoncé vouloir le contacter pour lui proposer le poste en cas de victoire, il vient de tomber sur un fin de non-recevoir.

Dans des propos rapportés par Sky Sports de son agent, Marc Kosicke, ce n’est même pas un sujet pour l’Allemand : « C’est agaçant ! Jürgen Klopp est heureux dans son rôle chez Red Bull et n’a aucune ambition de travailler comme entraîneur dans un club. »

En tout cas, il ne perd jamais espoir et a déclaré dans une interview à El Pais vendredi qu’il payerait lui-même les cotisations des socios du Real si Rodri et Haaland n’évoluaient pas à Madrid l’an prochain.

Un poker menteur dans la vraie vie.

Mais qui est le joueur à 150 barres que promet Pérez au Real Madrid ?

JF

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