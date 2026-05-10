Côme se qualifie pour la première fois de son histoire en Coupe d’Europe

Jour de gloire. En venant à bout du Hellas Vérone lors de la 36e journée de Serie A ce dimanche (0-1), Côme a décroché pour la première fois de son histoire une qualification européenne. Les hommes de Cesc Fàbregas ont dû patienter longtemps avant d’inscrire le but libérateur.

Sur un long dégagement anodin de Marc-Olivier Kempf, Anastasios Douvikas presse le défenseur adverse Andrias Edmundsson, joue des coudes avec lui et parvient à chiper le ballon avant de conclure d’une frappe puissante du cou-de-pied (0-1, 71e). Les Gialloblu, 19es et déjà assurés d’être relégués, pensent revenir à la hauteur des visiteurs dans la foulée, mais le but de Kieron Bowie est refusé pour hors-jeu. La messe est dite.

A quiet journey, built step by step with craft and resilience. A community of hearts beating in BiancoBlu, carrying the club from Serie D to the top flight, and onward. The chair stays. The table stays. The radio keeps playing. And out over the water, Como takes flight. SEMM… pic.twitter.com/85bD6UKIdY — Como1907 (@Como_1907) May 10, 2026

C1, C3 ou C4 ?

Avec ce succès précieux, Côme grimpe à la cinquième place de Serie A et revient provisoirement à deux points du Top 4, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. À deux journées de la fin du championnat, les hommes de Fàbregas mettent la pression sur Milan, 4e, la Juventus, qui a déjà fait le job face à Lecce samedi (0-1), et le dauphin, Naples, qui reste encore à portée de tir avec cinq points d’avance. Pour leurs deux dernières rencontres, les Lariani recevront Parme, 13e, qui n’a plus rien à jouer, et se déplaceront à Cremonese, 18e, qui se bat pour sa survie en Serie A.

Sortez le pop-corn.

Fàbregas sait où il veut entraîner après Côme