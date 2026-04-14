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Un champion du monde dit non à l'Italie

CT
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Un champion du monde dit non à l'Italie

Une piste en moins pour la Nazionale. Ce lundi, Cesc Fàbregas est devenu le premier étranger à recevoir le prix Enzo Bearzot, récompensant le meilleur entraîneur de l’année en Italie.

Le technicien espagnol de Côme a été interrogé sur son avenir, notamment sur la possibilité de reprendre le poste de sélectionneur de l’équipe nationale italienne : « Peut-être un jour, mais pour l’instant, je suis encore trop entraîneur. J’ai besoin d’être sur le terrain tous les jours avec les joueurs, les jeunes, à préparer les matchs. Travailler pour une équipe nationale serait un peu ennuyeux pour moi en ce moment. Dans le futur, quand je serai plus vieux, on ne sait jamais. »

Baldini chez les A en attendant du sang neuf

La Fédération italienne de football a désigné provisoirement Silvio Baldini, sélectionneur de l’équipe U21, à la tête des A pour la trêve internationale de juin, en attendant la nomination définitive d’un entraîneur. Plusieurs noms connus du football italien et international sont pressentis à ce poste.

Pourquoi pas un autre champion du monde ?

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CT

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