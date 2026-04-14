L'hommage d'Anfield aux victimes d'Hillsborough

Liverpool a rendu son hommage annuel aux victimes d’Hillsborough ce mardi, à la veille du 37e anniversaire de la tragédie. Une minute de silence a été respectée avant le coup d’envoi du quart de finale retour de Ligue des champions contre le PSG à Anfield. Les joueurs d’Arne Slot vont disputer la rencontre avec un brassard noir, et le Kop a dévoilé une mosaïque en hommage aux 97 supporters ayant perdu la vie suite aux événements du 15 avril 1989. Mercredi, l’ensemble des joueurs et du personnel du club observera une nouvelle minute de silence à 15h06, l’heure de la tragédie.

They will never be forgotten ❤️ pic.twitter.com/P1h6J9bktw — Liverpool FC (@LFC) April 14, 2026

Devoir de mémoire.