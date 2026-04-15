Le PSG a ringardisé les expected goals contre Chelsea et Liverpool

Imbattable, même dans les stats. Au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain face à Liverpool, les férus de data s’empressent déjà d’analyser les champions d’Europe en titre.

Avec cette curiosité : si le PSG a balayé Chelsea et Liverpool, le champion d’Europe en titre n’a pas été ultra-dominateur au niveau des expected goals, mais si, vous savez, la probabilité qu’un tir soit converti en but selon une étude bien précise.

Un PSG très efficace

D’après le compte The xG Philosophy, le club de la capitale a été très, très, très efficace, en marquant 12 buts sur les quatre matchs, entre les huitièmes et les quarts, pour seulement 6,12 de xG. Luis Enrique peut remercier son Ballon d’or et ses coéquipiers qui ont été cliniques dans le dernier geste.

On aggregate: PSG (6.12) 12-2 (5.27) Chelsea & Liverpool — The xG Philosophy (@xGPhilosophy) April 14, 2026

En revanche, les Reds et les Blues cumulent 5,27 de xG pour un total de deux petits buts marqués. Un gros manque d’efficacité pour les deux clubs de Premier League, même s’il faut dire que la défense des Parisiens a parfaitement réussi à faire le dos rond, malgré quelques situations chaudes.

Le foot n’est pas une science.

Le PSG a plus d’une chance sur 20 de se faire éliminer ce mardi