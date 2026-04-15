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Dembélé est-il désormais un monument du football français ?

Par Tom Binet
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Dembélé est-il désormais un monument du football français ?

Après trois mi-temps à enchaîner les ratés face au but, Ousmane Dembélé a retrouvé son efficacité pour sortir le PSG d'un mauvais pas à Anfield. Après le titre de la saison dernière et son Ballon d'or, le n°10 du club de la capitale est-il déjà un monument du football français ?

Pendant de longues années, Liverpool était synonyme de bien tristes réminiscences pour Ousmane Dembélé, de son immense raté dans les derniers instants de la demi-finale au Camp Nou à une énième blessure le privant du match retour, où son Barça s’effondrait à Anfield. Sept ans plus tard, les loupés face au but n’ont pas totalement laissé le gamin d’Évreux tranquille (comme cette double confrontation est venue le rappeler), mais son statut, lui, a bien changé. D’ailleurs, Anfield ne lui fait plus faire le moindre cauchemar. Un peu plus d’un an après son but qui avait permis au PSG de s’imposer au bout de la nuit et décrocher la séance de tirs au but, le buteur providentiel a remis ça ce mardi soir sur les bords de la Mersey. Un doublé salvateur qui ouvre la voie des demi-finales aux siens, en même temps qu’il entérine son nouveau statut parmi les joueurs hexagonaux ayant marqué la compétition de son empreinte.

D’un point de vue statistique, le voici désormais l’égal de Thierry Henry en matchs à élimination directe de Ligue des champions avec douze buts. S’il reste loin des 34 de Karim Benzema (et ses cinq sacres) ou même des 25 de Kylian Mbappé (lequel court toujours après une première couronne), il fait désormais partie des grandes stars qui font briller l’Hexagone sur les pelouses européennes. « Ça fait longtemps que je veux montrer mon football, depuis la saison dernière, lâchait-il au micro de Canal+ au coup de sifflet final, son trophée d’homme du match dans les bras. Je veux aider l’équipe à chaque match, sur un but, une passe décisive, un pressing sur le gardien. J’essaye de donner le maximum pour le PSG, j’espère faire une très bonne fin de saison. Il y a des échéances importantes. »

Une place à part

À commencer par la demi-finale à venir, face à ce même Mbappé ou un Michael Olise qui commence lui aussi doucement à se faire un nom sur la plus grande scène européenne. Au moment où Antoine Griezmann livre ses dernières batailles continentales, où Benzema, Paul Pogba, N’Golo Kanté et consorts ne joutent plus à un tel niveau, le football français se cherche de nouvelles têtes de gondole. Et c’est peu dire que derrière l’omnipotent n°9 du Real Madrid, il y a une belle place à se faire. Depuis janvier 2025, il fait même figure de numéro un après avoir guidé un deuxième club français au sommet du continent et être devenu le sixième tricolore lauréat du Ballon d’or.

Après avoir été touché par la grâce pendant six mois, faisant preuve d’une efficacité impressionnante face au but tout au long du parcours parisien de la saison passée, Dembélé est redevenu humain. Les buts – régulièrement magnifiques – alternent de nouveau avec quelques pétards envoyés directement en tribunes. Ces 180 minutes face aux Reds en sont la meilleure illustration, en particulier lors du match aller au Parc des Princes. « Hier, comme toutes les veilles de match, on a fait un exercice de tirs au but et il a été incroyable, saluait Luis Enrique après sa volée splendide contre Toulouse. Aujourd’hui, il a montré que c’est le Ballon d’or. On est très contents parce que c’est toujours très beau de voir jouer un joueur aussi différent qu’Ousmane Dembélé. » Encore un que le monde entier nous envie.

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