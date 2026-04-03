Le PSG contrôle Toulouse

Porté par un doublé d’Ousmane Dembélé dès la première demi-heure de jeu, le Paris Saint-Germain a tranquillement battu Toulouse lors de la 28e journée de Ligue 1. Une victoire à l’économie, qui permet au champion de France en titre de prendre quatre points d’avance sur Lens.

Paris Saint-Germain 3-1 Toulouse

Buts : Dembélé (23e et 33e) et Ramos (90e+2) pour le Paris Saint-Germain // Nicolaisen (27e) pour Toulouse

Faire le travail, de A à Z. Toujours, tout le temps. À domicile, maintenant. Qu’importe la compétition, qu’importe l’adversaire. Lancé dans la défense de son titre national que seul Lens est en mesure de convoiter, le Paris Saint-Germain a poursuivi sa quête ce vendredi. Sans se lasser, sans se fâcher : lors de la 28e journée de Ligue 1, le champion de France a battu Toulouse en faisant preuve de sérieux et de supériorité. Le résultat final ne révèle pas la différence de niveau entre les deux équipes, mais Ousmane Dembélé a tenu à la souligner en plantant les deux réalisations de son équipe en toute quiétude. Voilà le PSG en haut du classement avec désormais quatre points d’avance sur son dauphin nordiste, alors que le TFC s’englue dans le ventre mou du championnat.

La praline de Dembouz

Dembélé définitivement de retour, c’est désormais une certitude ! En une demi-heure, le Ballon d’or s’offre un doublé facile : d’abord en envoyant une superbe volée dans la lucarne dès la 23e, puis en profitant d’un corner balancé par Lee Kang-in et touché par Khvicha Kvaratskhelia dix minutes plus tard. Propre, net et sans bavure. Bref, rien à redire. Car ces pions s’avèrent mérités pour le PSG, qui domine outrageusement la rencontre.

Ça ressemble à quoi le but d'un Ballon d'or ? 🧐 Ousmane Dembélé : pic.twitter.com/JyfkwIVBT0 — L1+ (@ligue1plus) April 3, 2026

Même si, à la suite d’une erreur de Matvey Safonov, Rasmus Nicolaisen parvient à faire trembler les filets locaux. Les occasions sont ainsi largement en faveur des favoris, qui monopolisent le ballon (plus de 75% de possession) et qui comptent une petite dizaine de frappes à la pause (contre deux concédées). De quoi éteindre son écran et aller se coucher, l’issue de la partie ne faisant guère de doutes ?

Une deuxième période plutôt inutile

Au retour des vestiaires et après une situation pour Kvaratskhelia, Dembélé manque le triplé de peu : son but est en effet refusé pour hors-jeu, que personne ne conteste vraiment. C’est ensuite João Neves qui se retrouve en bonne position, la tentative du nouvel entrant fuyant le cadre. Pas de break, donc, et encore un peu de suspense. Dès lors, une question se pose : les visiteurs peuvent-ils espérer un petit braquage, en allant chercher l’égalisation en dépit de toute logique ?

Au vu de la faible dangerosité montrée par les Pitchouns et des remplacements effectués par Luis Enrique (entrées de nombreux titulaires habituels), la réponse tend drastiquement vers la négative (malgré un petit pont inspiré de Djibril Sidibé sur Désiré Doué). Sereinement et sans trop se fatiguer, les hommes de la capitale assurent leur succès avec un troisième goal signé Gonçalo Ramos. Mission accomplie, place à la recharge de batterie : bientôt, il faudra certainement puiser dans les réserves.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Zaïre-Emery, Beraldo (Vitinha, 67e), Lee (Neves, 60e) – Doué (Ramos, 87e), Dembélé, Kvaratskhelia (Mendes, 67e). Entraîneur : Enrique.

Toulouse (3-4-3) : Restes – McKenzie, Koumbassa, Nicolaisen – Sidibé (Azizi, 83e), Casseres (Sauer, 83e), Diop, Methalie (Kamanzi, 67e) – Dönnum, Emersonn (Russell-Rowe, 83e), Gboho. Entraîneur : Novell.

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