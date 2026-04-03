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Revivez PSG-Toulouse (3-1)
Sur ce, bonne soirée tout le monde et à très vite !
Pour Paris, tous les regards sont désormais tournés vers Liverpool, alors que pour Toulouse, si le score aurait mérité de se limiter à un but d'écart, le contenu a été plutôt bon.
Au classement, Paris prend provisoirement 4 points d'avance sur Lens avant le derby du Nord contre Lille.
Après une première période animée avec 3 buts à la pause, le deuxième acte a été bien moins attreyant et il fallu un but très très tardif de Ramos pour faire évoluer le score.
En grande forme, Dembélé a claqué un doublé, dont une reprise de volée magistrale pour ouvrir le score !
C'EST TERMINÉ AU PARC VICTOIRE DU PSG 3-1 CONTRE TOULOUSE !
Quel joli but du Portugais ! Mendes récupère un second ballon et le décale sur un pas, alors le n°9 enroule de l'extérieur de la surface. Le ballon est trop bien brossé et rentre avec l'aide du poteau, Restes est impuissant et le match est plié !
⚽ But de Gonçalo Ramos pour Paris Saint-Germain !
Oh le 3-1 de Gonçalo Ramos !
3 minutes en plus ce soir !
Par contre il est clairement pas copain avec ses pieds ce soir !
Nan, franchement Mendes ailier gauche, c'est trop. Il prend la profondeur à chaque fois et dès qu'il est servi, il a un boulevard devant lui.
Il risque d'en manquer un peu pour Toulouse sur ces dernières minutes. Les attaques sont de moins en moins tranchantes là.
Sortie de Doué pour Ramos, qui ramasse les miettes.
Et si on avait une fin de match un peu indécise ? J'y crois peu en l'écrivant mais bon, l'espoir fait vivre.
Triple changement pour Toulouse, Russell-Rowe, Sauer et Azizi qui entrent en jeu.
Emersonn, Casseres et Sidibé sortent.
Toulouse qui pousse ! Corner !
Oh le bonbon de centre de Sidibé qui passe tout proche de la tête de Kamanzi !!!! Doué qui s'est pris un méchant petit pont par le champion du monde sur le côté droit.
Encore Mendes dans la profondeur ! C'est fou comment sur un appel il met tout le monde dans le rétro. Bon derrière le contrôle est cata et Restes sort bien.
Si le contrôle passait, c'était but assuré avec un deux contre un entre Dembélé, Mendes et Restes.
Tout petit rythme en ce moment. Heureusement que Mendes nous régale avec ce centre bien bien dégeulasse.
Au tour d'Emersonn de tenter de loin, c'est encore trop haut.
Safonov c'est quoi cette relance direct sur Donnum ? C'est vraiment pas son soir au gardien et heureusement pour lui que le n°15 du Téfécé n'en pas très bon usage avec une frappe bien trop enlevée.
Zaïre-Emery qui vient de harceler 3 Toulousains de suite sur 30m. Ce chien de garde de compète purée.
On dirait bien qu'on veut préparer au mieux Liverpool côté Paris quand même avec ces changements.
Du turnover des deux côtés :
Kamanzi remplace Methalie pour Toulouse.
Pour Paris, Beraldo et Kvara laissent leur place à Vitinha et Mendes, qui va donc jouer ailier gauche.
Oh la tentative de Kvara ! Ça passe pas loin au-dessus !
Pacho puis Zabarnyi qui butent sur Restes ! C'était chaud après ce très mauvais dégagement de Méthalie.
Oh Doué qui vient de faire danser et tomber Nicolaisen... Derrière Neves est contré sur sa frappe.
Autant Berlado est franchement moyen ce soir, autant il faut souligner le bon match de Zabarnyi derrière. Il éteint plusieurs début d'incendie et dégage pas mal de sérenité.
🔀 Changement pour le Paris Saint-Germain. João Neves remplace Kang-in Lee.
Toulouse qui sort la tête de l'eau mais qui manque un peu de précision dans les 30 derniers mètres, alors que son bourreau du match aller va rentrer !
Lee qui vient de prendre une soufflante de la part d'Enrique, allez savoir pourquoi.
Methalie qui essaye de déborder Zaïre-Emery. Duel de costauds, malgré une bonne tête d'écart.
5 joueurs à l'échauffement de chaque côté !
Encore Kvara ! Cette fois-ci, c'est roulette dans la surface pour aller gratter un corner !
D'ailleurs sur celui-ci, Dembélé marque encore, le même que le second but après une déviation, mais il est hors-jeu, on en reste à 2-1 !
Berlado c'est quand même compliqué...
Oh Kvara qui s'emmène le ballon avec un petit piqué devant son vis à vis. C'était coquin. Perso j'appelle ça un café crème.
Vu comme la température a chuté au Parc, je ne vais pas vous mentir, j'ai un peu peur du rythme de cette deuxième période.
La première situation elle est pour Toulouse et pour Diop qui tente de loin après une incursion dangereuse des roses. Bon retour des vestiaires pour les visiteurs !
C'est parti pour la deuxième période !
Retour des acteurs sur la pelouse du Parc ! Dembélé va-t-il encore planter ? Safonov va-t-il encore nous faire une boulette ? Toulouse peut-il revenir ?
C'est la pause au Parc ! Paris mène 2-1 grâce à un doublé d'Ousmane Dembélé. Tout s'est décanté en 10 grosses minutes après un peu plus de 20 minutes de jeu.
On se retrouve dans un petit quart d'heure nous !
1 minute de temps additionnel.On se rapproche tranquillement de la mi-temps, j'espère que vous avez préparé votre collation.
Donc un doublé pour Dembélé ce soir, entre janvier et juin le mec c'est une machine, c'est dingue*.
* depuis deux saisons seulement
Ça pousse sur (l'en) but toulousain là !
La qualité de centre de Lee c'est quelque chose hein.
🟨 Carton jaune pour Cristian Casseres, qui a découpé Kvaratskhelia sur contre attaque.
Si le match était bien chiant pendant les 20 premières minutes, ça va dans tous les sens depuis un petit quart d'heure et c'est beaucoup mieux comme ça.
Corner pour Paris, dévié au premier poteau par Kvaratskhelia et repris en renard des surfaces par Dembélé, ça fait 2-1. On a eu droit à 10 minutes de feu là !
⚽ But de Ousmane Dembélé pour Paris Saint-Germain
LE DOUBLÉ POUR DEMBÉLÉ !
Au fait, les touches de McKenzie, on est certain que l'Américain n'a jamais joué quarterback au foot US avant de se mettre à fond dans le foot ? Sacré bras en tout cas !
C'était chaud dans la surface toulousaine ! Doué lance Dembélé qui redresse le ballon pour centrer, mais personne ne peut le couper !
Et Toulouse qui repart de l'avant et reprend confiance. On a un match, c'est pas pour nous déplaire.
Safonov n'arrive pas à capter le corner toulousain et le relâche devant lui, la gonfle, mal dégagée, arrive sur Nicolaisen, qui cale une bien jolie tête dans le coin opposé du but. Ça fait 1-1 et le match s'emballe !
⚽ But de Rasmus Nicolaisen pour Toulouse FC !
ÉGALISATION DE TOULOUSE SUR CORNER ! SAFONOV EST ENCORE FAUTIF !
Safonov tout proche de la boulette et qui se fait lober sur un rebond devant sa surface ! C'était chaud et Zabarnyi sauve le portier russe. Un beau geste pour la paix !
But incroyable de Dembélé pour ouvrir le score ! Le centre en retrait est dégagé en hauteur par la défense du Téfécé sur Dembélé. La gonfle arrive droite sur le numéro 10, qui, plein de décontraction, envoie une volée de zinzin du gauche, sur place, qui se loge dans la lucarne de Restes. Magnifique geste et Paris prend les devants !
⚽ But de Ousmane Dembélé pour le Paris Saint-Germain.
GOLAZOOOOO ! BOMBAZOOOO ! OUSMANE DEMBÉLÉ !
Elle est propre cette organisation défensive toulousaine pour le moment. On a une belle ligne de 5 derrière, pas vraiment mise en difficulté par le point de fixation... Kang-in Lee.
Il ne se passe pas grand chose sur le terrain en ce moment.
L'occasion idéale de vous rappelez que l'Italie n'est toujours pas qualifiée pour la Coupe du monde et surtout que le dernier So Foot est en kiosque.
Oh le pauvre Beraldo qui va souffrir de la comparaison avec les habituels milieux. Alors qu'il a une bonne récupération dans les papiers et une grosse situation à lancer, il prend 30s pour enchaîner et perd le ballon.
La frappe croisée de Diop qui passe trop à gauche ! Et tout ça qui vient... d'une longue touche de McKenzie ! C'est la Premier League ou quoi ?
Dembélé qui commence à se mettre en action gentiment. Ça pourrait faire lever les foules ça.
Oh le rush de Dembélé qui se conclut par une grosse frappe du gauche qui ne passe pas loin du poteau !
Bon après la pression adverse du début de match, là c'est un peu la passe à 10 côté PSG, même si on voit quelques imprécisions qui pourraient donner une ou deux bonne situations à Toulouse.
Vous imaginez une tique qui vous dribble avec un ballon au pied ? Non ? Logique.
Pourtant il suffit de regarder jouer Kvaratskhelia pour en avoir un bon aperçu.
Oh la bonne sortie de Restes devant Kvaratskhelia ! Quel ballon de Dembélé pour servir le Géorgien dans un espace réduit.
Finalement, c'est joué comme dans Ted Lasso avec trois passes courtes, mais ça ne fait pas mouche.
Bon coup franc excentré côté droit pour Paris après une faute sur Hakimi, qui dispute son 200e match avec Paris.
Sur le terrain, on dirait que c'est plutôt Doué qui va évoluer au milieu et Lee en attaque, sur le flanc droit.
La parade de Restes sur l'enroulée de Kvaratskhelia au terme d'une transition (très) rapide du PSG ! Le match est bien parti !
Grosse pression toulousaine pour débuter. Important de donner de la force au Stade toulousain avant son match de Champions Cup contre Bristol demain !
Entre l'équipe de France et le match de ce soir, ça fait deux titularisations de suite pour Lucas Hernandez, ça doit lui faire tout drôle ! (On pourrait même rajouter le match de Nice avant la trêve, mais il ne l'était pas avec l'EDF contre le Brésil)
C'est parti entre le PSG et Toulouse, bon match tout le monde !
Pour Toulouse, le maintien est acquis et l'Europe un peu trop loin, alors il s'agit de faire bonne figure ce soir et pourquoi pas de s'offrir un petit coup au Parc. Pour Paris, il s'agit de conserver la première place et d'essayer de justifier comme on peut le report du match face à Lens.
Ça rentre sur la pelouse, Toulouse de rose vêtu, Paris en bleu classique.
Il parait qu'on va avoir droit à la sonorisation de l'arbitre en cas d'appel du VAR. Bon bah, y a plus qu'à !
Un tifo de soutien à l'autisme, organisé avec l'asso caritative du PSG, est déployé à Auteuil.
Nouvelle soirée pour un triplé pour João Neves ? À l'aller, le Portugais nous avait quand même calé deux retournées. (bon après il est rempla ce soir)
Paris s'était imposé 6-3, au terme d'un sacré match.
Salut tout le monde !
Comment ça va depuis cette trêve internationale ? Si on reprenait les bonnes vieilles habitudes de Ligue 1 avec un PSG-Toulouse du vendredi soir ?
C'est parti !
⚽ But de Gonçalo Ramos pour Paris Saint-Germain !
Oh le 3-1 de Gonçalo Ramos !
🔀 Changement pour le Paris Saint-Germain. João Neves remplace Kang-in Lee.
🟨 Carton jaune pour Cristian Casseres, qui a découpé Kvaratskhelia sur contre attaque.
⚽ But de Ousmane Dembélé pour Paris Saint-Germain
LE DOUBLÉ POUR DEMBÉLÉ !
⚽ But de Rasmus Nicolaisen pour Toulouse FC !
ÉGALISATION DE TOULOUSE SUR CORNER ! SAFONOV EST ENCORE FAUTIF !
⚽ But de Ousmane Dembélé pour le Paris Saint-Germain.
GOLAZOOOOO ! BOMBAZOOOO ! OUSMANE DEMBÉLÉ !
Paris Saint-Germain
Toulouse FC
Par Julien Faure, au Parc des Princes