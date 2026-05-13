Les banderoles de la colère. Alors que Lens-Paris Saint-Germain aurait pu être une affiche épique dans la course au titre en Ligue 1, la LFP avait fait le choix en mars de reporter cette rencontre de la 29e journée à ce mercredi 13 mai. L’objectif était de préserver les Parisiens avant leurs quarts de finale de Ligue des champions face à Liverpool. Résultat des courses : cette rencontre de gala ne vend plus vraiment du rêve, puisqu’il ne reste que deux matchs à disputer pour les deux équipes et que le PSG possède désormais six points d’avance (et une différence de buts hyper favorable) sur les Sang et Or.

N’ayant toujours pas digéré ce report ayant quelque peu faussé le championnat, les supporters lensois ont profité de la réception des Parisiens ce mercredi pour tacler QSI et Nasser al-Khelaïfi. Dès le début de rencontre, des banderoles explicites ont été déployées dans les tribunes de Bollaert : « Le Qatar tue le foot français » et « Nasser tue la Ligue 1 ».

Fort de 73 points en championnat avant cette rencontre, contre 67 pour Lens, le Paris Saint-Germain sera officiellement sacré champion de France s’il ne perd pas au Racing ce mercredi.

Un sacré gâchis pour tout le monde cette affaire.