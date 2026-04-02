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Deux joueurs majeurs du PSG forfaits pour la réception de Toulouse

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Deux joueurs majeurs du PSG forfaits pour la réception de Toulouse

L’infirmerie parisienne est toujours occupée. À l’occasion de la réception de Toulouse en Ligue 1 (vendredi, 20h45), le Paris Saint-Germain a publié son traditionnel point médical d’avant-match ce jeudi. Le club de la capitale ne pourra pas compter sur Bradley Barcola et Fabián Ruiz : le premier est indisponible depuis son entorse de la cheville contre Chelsea, alors que son coéquipier espagnol n’a toujours pas refoulé les terrains après sa blessure au genou contre le Sporting le 20 janvier.

Des titis sur la touche

Bradley Barcola et Fabián Ruiz sont en plein travail individuel, pendant que Senny Mayulu, récemment victime d’une lésion, a repris l’entraînement avec le groupe. Opéré après sa blessure aux ischio-jambiers en décembre 2025, Quentin Ndjantou est en pleine période de soins.

C’est décidément la cascade des blessés avant le choc entre le PSG et Liverpool le 8 avril prochain.

Un invité de marque pour PSG-Toulouse

CT

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