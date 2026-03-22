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Un joueur du PSG forfait avec les Espoirs

TM
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Un joueur du PSG forfait avec les Espoirs

La tuile. Senny Mayulu ne pourra pas participer au rassemblement de l’équipe de France Espoirs, et ratera donc les deux matchs qualificatifs pour l’Euro Espoirs face au Luxembourg (26 mars) et à l’Islande (30 mars). Le joueur du PSG a été victime d’une lésion lors de la rencontre entre Paris et Nice, rencontre largement remportée par les hommes de Luis Enrique (4-0), selon un court communiqué publié par le club de la capitale ce dimanche. Toujours d’après ce dernier, le titi parisien devrait être absent durant au moins deux semaines.

Un nouveau blessé chez les Parisiens

Ce forfait est le deuxième en moins d’une semaine pour le club de la capitale puisque Bradley Barcola a dû renoncer à la tournée aux États-Unis des A à la suite d’une « entorse ligamentaire sévère de la cheville droite ». Contrairement à l’ailier, Mayulu, qui n’a toujours pas prolongé son contrat, est quasiment assuré d’être opérationnel pour le quart de finale aller de la Ligue des champions face à Liverpool le 8 avril prochain au Parc des Princes.

Encore… ça fait beaucoup là, non ? 

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TM

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