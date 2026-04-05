Valère Germain revient sur son raté en finale de Ligue Europa

Les souvenirs douloureux. Retraité depuis janvier après une dernière aventure au Japon à Hiroshima, Valère Germain est revenu sur le moment le plus sombre de sa carrière. Dans un entretien à L’Équipe, l’ancien de l’AS Monaco et de l’OM – ces deux ex qui s’affrontent ce soir avec Paul Pogba dans le groupe – a raconté son loupé lors de la finale perdue de Ligue Europa 2018 contre l’Atlético de Madrid d’Antoine Griezmann.

« J’ai changé au dernier moment et j’ai complètement raté »

Les mots qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité des personnes non averties, notamment marseillaises, alors méfiance : « Au bout de trois minutes, Flo Thauvin donne le ballon à Dimitri Payet. Je fais un bel appel et “Dim” me la met parfaitement. J’arrive face au but avec l’intention de croiser ma frappe, mais Jan Oblak ferme l’angle et me laisse le premier poteau ouvert. Depuis tout jeune, dans ce genre de situation, tu frappes croisé. Là, j’ai été surpris. J’ai changé au dernier moment et j’ai complètement raté. »

Des années après ce loupé traumatisant, Valère Germain a enquêté pour mieux comprendre son erreur. Grâce à une discussion avec Benjamin Lecomte, l’ancien souffre-douleur de Mohamed Henni a décelé le secret de cette action foirée. « Il avait joué à l’Atlético et m’avait dit que sur ce type d’action, l’entraîneur des gardiens d’Oblak demandait justement de fermer la frappe croisée et de laisser le premier poteau. »

S’il connaissait ce détail, Marseille et Dimitri Payet auraient peut-être gagné un titre.

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