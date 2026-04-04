Valère Germain raconte l’impact des moqueries de Mohamed Henni sur sa carrière

Nul, nul ! Retraité depuis janvier, Valère Germain a évoqué dans le podcast Kampo les critiques durant sa carrière, et notamment celle issue des vidéos de Mohamed Henni, où l’influenceur n’était pas tendre avec l’ancien attaquant de l’OM. Le buteur, également passé par Monaco, assure ne pas en vouloir au principal intéressé, mais admet que ces vannes ont eu des conséquences.

« Je pense que ça m’a quand même desservi ce qu’il a fait, a pointé Germain. L’opinion de beaucoup de supporters a été influencée par ça. Je pense que ça a joué un peu sur la fin de mon aventure à Marseille […] Mais maintenant, avec la tête froide, c’est le passé, je m’en fous. Sur le moment, tu te dis “pourquoi moi”. Il a été marrant sur certains trucs, certaines fois il était assez lourd. Il a fait sa gloire comme ça, tant mieux pour lui. Si je le croise, je ne vais pas aller me battre avec lui. Tant que je suis tranquille à la maison, tout va bien. » En 159 matchs disputés avec le club phocéen, le néo-retraité a marqué à 31 reprises et délivré 16 passes décisives et n’a remporté aucun titre.

Qui aime bien châtie bien.

Valère Germain revient sur son raté en finale de Ligue Europa