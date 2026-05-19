Un derby reprend 19 heures plus tard en Suède

Le temps additionnel risque d’être salé. Örgryte recevait, ce lundi à 18h30, l’IFK Göteborg pour le compte de la huitième journée du championnat suédois. Une première pour ce derby depuis 2009, car Örgryte vient seulement de remonter en première division. Problème : 19 heures plus tard, la rencontre n’a toujours pas rendu son verdict.

Le match va reprendre à la 39e minute

En cause : des supporters de l’IFK qui ont eu la brillante idée de transformer le Gamla Ullevi en barbecue géant, brûlant écharpes et banderoles. De quoi « provoquer un incendie dans les tribunes et contraindre l’arbitre à interrompre la partie », selon le porte-parole de la police Adam Isaksson Samara.

Match abandoned in Gothenburg! 🔥 IFK Göteborg supporters burn Örgryte scarves and other merch. The Gothenburg derby brought to a halt. pic.twitter.com/Ov6uOCLTN0 — Swedish Football News (@SwefootballEN) May 18, 2026

Arrêté pendant plus de 80 minutes, le match a été officiellement suspendu à 21h15, avec l’IFK Göteborg aux commandes grâce aux buts d’Erlingmark et Brantlind (1-2). Encore une idée de génie de supporters. La rencontre a finalement repris ce mardi à 15 heures, à la 39e minute exactement, mais cette fois-ci à huis clos.

Certains ont le chic pour se priver de rencontre à fort enjeu.

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