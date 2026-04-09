Le PSG a choisi sa destination d'été

Hej hej ! Après les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon et un peu partout dans le monde, le PSG a annoncé sa destination pour l’été 2026. L’équipe de Luis Enrique se rendra en Suède le 8 août prochain. Elle affrontera Manchester United en match amical à Göteborg. Le match se disputera au Gamla Ullevi, enceinte de l’IFK, double vainqueur de la coupe UEFA dans les années 1980. Le stade avait aussi accueilli des matchs du Mondial 1958, et notamment le match qui a offert à la France sa médaille de bronze pour la compétition, un 6-3 contre l’Allemagne de l’Ouest.

En 2016, Arsenal et Manchester City avaient disputé une rencontre de pré-saison à Göteborg, comme Manchester United (avec Zlatan à l’époque) ou encore Galatasaray.

🇸🇪 À Göteborg cet été ! Le Paris Saint-Germain et Manchester United se rencontreront le 8 août prochain en Suède à l'occasion d'une rencontre de pré-saison ! 🎟️➡️ https://t.co/4gjT0gFxzR pic.twitter.com/f46rE7f3zl — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 9, 2026

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