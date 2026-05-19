Nantes prolonge un défenseur expérimenté malgré la relégation

À défaut de garder sa place dans l’élite, Nantes peut conserver des joueurs. Malgré sa relégation en Ligue 2, le club canari a annoncé, ce mardi, la prolongation de Frédéric Guilbert : « Le FC Nantes se félicite de pouvoir compter sur Frédéric Guilbert pour cette prochaine saison et officialise sa prolongation jusqu’en 2028, assortie d’une année supplémentaire en option. »

« Nantes m’a tendu la main au moment où j’en avais le plus besoin »

Le latéral droit de 31 ans est arrivé au FC Nantes l’hiver dernier, après avoir résilié son contrat avec Lecce. « Ces derniers mois ont été parmi les plus compliqués de ma carrière, a écrit Frédéric Guilbert sur son compte X. Ils m’ont obligé à me reconstruire humainement, mentalement et sportivement. Aujourd’hui, je suis fier d’avoir surmonté ces moments difficiles, mais je n’y serais jamais arrivé sans le FC Nantes. Le club m’a tendu la main au moment où j’en avais le plus besoin. Malheureusement, nous n’avons pas atteint l’objectif du maintien, et j’assume ma part de responsabilité. Mais parfois, une mauvaise fin n’est pas la fin de l’histoire. »

Ces derniers mois ont été parmi les plus compliqués de ma carrière. Ils m’ont obligé à me reconstruire humainement, mentalement et sportivement. Aujourd’hui, je suis fier d’avoir surmonté ces moments difficiles, mais je n’y serais jamais arrivé sans le FC Nantes. 1/3 — Fred Guilbert (@fredguilbert24) May 19, 2026

Après 233 matchs de Ligue 1, dont 8 sous le maillot nantais, le natif de Valognes jouera des rencontres de deuxième division française pour la première fois de sa carrière.

Pour Vahid, Nantes est un orphelinat, un sous-marin et son seul échec